Reporta el Vaticano que el papa León XIV fue diagnosticado con cáncer pulmonar

Roma, Italia.- El papa León XIV fue sometido este martes a una cirugía para extirparle un nódulo pulmonar en el Hospital Gemelli de Roma. Tras intervenir quirúrgicamente el lóbulo inferior del pulmón derecho del papa León XIV, la Oficina de Prensa del Vaticano confirmó el diagnóstico de cáncer de pulmón (“adenocarcinoma pulmonar”), confirmando las sospechas de las pruebas preoperatorias.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que la cirugía se realizó en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma, bajo la dirección del equipo de cirugía torácica encabezado por el profesor Stefano Margaritora.

Tras la intervención, el pontífice regresó a su habitación y las autoridades eclesiásticas señalaron que proporcionarían más información posteriormente.

León XIV, de 71 años, anunció el domingo 11 de octubre que los médicos habían detectado un nódulo localizado en uno de sus pulmones durante revisiones médicas.

El propio pontífice explicó que la lesión se encontraba en una fase muy inicial y que los especialistas recomendaron retirarla mediante una operación.

La intervención constituye el primer problema de salud importante divulgado públicamente durante sus 17 meses de pontificado.

Antes de la cirugía, el Vaticano estimó que el papa permanecería hospitalizado aproximadamente una semana y canceló sus audiencias públicas hasta el 20 de octubre.

El adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares del tejido pulmonar.

No obstante, la presencia de un nódulo no significa necesariamente que exista cáncer, por lo que es necesario contar con los resultados de los estudios médicos para establecer un diagnóstico.

La evolución del pontífice también es relevante por sus compromisos internacionales.

León XIV tiene previsto realizar una gira por Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, aunque el desarrollo de su recuperación será determinante para conocer si puede mantener la agenda programada. (AGENCIA REFORMA)