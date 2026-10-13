Suma administración de Javier Díaz más de 700 litros por segundo al abastecimiento de agua en Saltillo

El alcalde de la ciudad, encabezó la ceremonia por el 25 aniversario de la creación de la empresa Aguas de Saltillo, en dónde reafirmó el proyecto para cnstruir un acuaférico para eficientar aún más el servicio

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó que durante su administración se han incorporado 11 nuevos pozos de agua y que, junto con el mantenimiento al sistema de distribución, se han sumado más de 700 litros por segundo al caudal que abastece a la capital de Coahuila.

Al encabezar la ceremonia por el 25 aniversario de la creación de Aguas de Saltillo, Díaz González indicó que, en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se avanza en la conformación del proyecto para construir un acuaférico, obra que beneficiará a miles de familias que viven en el surponiente y poniente de Saltillo, con un servicio eficiente del vital líquido.

Destacó que la conformación de la empresa paramunicipal ha sido fundamental para la competitividad de la capital de Coahuila en este cuarto de siglo y que, ante las áreas de oportunidad que existen y los retos que conlleva el desarrollo de la ciudad, se continuará trabajando con todo para seguir mejorando la calidad en el servicio de agua potable.

Díaz González reconoció la visión de las autoridades municipales y estatales de ese entonces, quienes impulsaron la creación de un sistema mixto para la gestión del agua, el cual fue pionero a nivel nacional.

“Como administración municipal seguiremos trabajando junto con Agsal para lograr un sistema de agua más sólido, eficiente y sostenible. ¡Felicidades por estos 25 años! Que este aniversario sea el impulso para seguir creciendo y lograr muchas cosas más por Saltillo y su gente”, comentó el alcalde.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el secretario de Gobierno del Estado, Óscar Pimentel González, quien fue el alcalde que impulsó la creación de Agsal, se sumó a las felicitaciones y al reconocimiento por estos 25 años de la paramunicipal.

“Aguas de Saltillo vino a responder al problema que teníamos en la ciudad de la ineficiencia en el sistema de agua; hay que destacar la sustentabilidad hídrica, el esquema de gobernanza, el fortalecimiento de las finanzas municipales y la calidad de vida de los saltillenses”, afirmó Pimentel González.

El gerente general de Aguas de Saltillo, Iván José Vicente García, agradeció el trabajo de sus antecesores y de todas las personas que han laborado en este organismo, de manera especial a las 430 trabajadoras y trabajadores de la actual plantilla.

“Aguas de Saltillo es un referente nacional e internacional en materia de gestión hídrica; la solidez de la institución ha sido fundamental para avanzar y cumplir con su propósito”, declaró.

Afirmó que actualmente se tienen indicadores de desempeño muy por arriba de los del resto de los organismos operadores en el país, con el 78 por ciento de eficiencia física, además de una cobertura de servicio casi total.

En la ceremonia también estuvieron presentes el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup; el presidente del Consejo de Administración de Agsal, Ernesto López de Nigris; el CEO de Veolia México, Denis Reboul; los exalcaldes José María Fraustro Siller e Isidro López Villarreal; funcionarios municipales; demás integrantes del Consejo de Administración; representantes de la iniciativa privada, de universidades y de asociaciones civiles, así como parte de la plantilla laboral de la paramunicipal.

Encabeza Javier Díaz sesión del Consejo de Administración de Agsal

En calidad de presidente honorario del organismo, el alcalde de la ciudad, Javier Díaz González, encabezó la tercera sesión del año del Consejo de Administración de Aguas de Saltillo.

Durante la reunión se dio seguimiento a los acuerdos establecidos en reuniones anteriores y se establecieron medidas con el fin de garantizar el adecuado suministro de agua a todos los sectores de la ciudad.

En particular, se revisaron los avances que se tienen en el Plan Extraordinario contra la Sequía y se brindó el informe de gestión correspondiente al tercer trimestre de 2026. (El Heraldo de Saltillo)