HOY COMIENZA EL RODEO

Todo listo para que éste miércoles por la noche el gobernador MANOLO JIMÉNEZ corte el listón inaugural de la Expo Coahuila y ponga en marcha las actividades del Rodeo Saltillo, un evento al que, de acuerdo con LYDIA MARÍA GONZÁLEZ, se espera la asistencia de alrededor de 100 mil personas y una derrama económica superior a los 100 millones de pesos, lo que lo convierte por mucho en el evento más importante del año —y de muchos años— para Saltillo.

Por lo pronto, los hoteleros ya registran una ocupación que ronda el 80 por ciento, de acuerdo a datos que proporcionó la propia directora del Instituto Municipal de Turismo. Y eso significa que no solamente los saltillenses se van a poner las botas y el sombrero, sino que también lo harán miles de visitantes de otras partes del país.

EN CONTRA DE TODO

Hablando del Rodeo, este martes en el Congreso del Estado se aprobó la iniciativa del diputado MEMO RUÍZ para declarar esa actividad como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Coahuila. Pero cómo nunca falta el prietito en el arroz, en la votación del dictamen los diputados morenistas ANTONIO “el frenético” ATTOLINI, ALBERTO HURTADO, DELIA HERNÁNDEZ, MAGALY HERNÁNDEZ y LUIS PONCE, así como el petista TONY FLORES votaron en contra, por lo que la priista EDNA DÁVALOS salió a defender la aprobación y reclamó a Attolini su falta de interés por los temas que son de beneficio para Coahuila y le dijo que como siempre estaba «en contra de todo y a favor de nada», al igual que LUPITA OYERVIDES, quien molesta dijo al morenista «que nada le embonaba». Pero eso sí, a la hora de la foto Attolini y Tony Flores fueron los primeros en acomodarse, y hasta sombrero se pusieron. ¡Cínicos¡

25 AÑOS Y CONTANDO

Este martes la empresa Aguas de Saltillo conmemoró el 25 aniversario de su creación, justo en el momento en que en muchas ciudades de todo el país los organismos públicos encargados de la distribución de agua están pasando por una severa crisis, algunos debido a la escasez y otros, cómo la zona metropolitana de Guadalajara, por temas de contaminación.

En cambio en Saltillo podemos presumir que le empresa encabezada por IVÁN JOSÉ VICENTE GARCÍA ha venido cumpliendo con eficiencia su trabajo, tal cómo en su momento lo vislumbraron el entonces gobernador ENRIQUE MARTÍNEZ y MARTÍNEZ y el entonces alcalde OSCAR PIMENTEL GONZÁLEZ, cuando tomaron la nada sencilla decisión de entregarle el sistema y la operación a una empresa privada, algo que muy pocos municipios se han atrevido a hacer.

FESTEJO EN GRANDE

El alcalde JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ estuvo presente en el festejo. También acudió el presidente del Poder Judicial, MIGUEL MERY y el rector de la UAdeC, OCTAVIO PIMENTEL. En representación del gobernador estuvo el ya citado OSCAR PIMENTEL, y por ahí se vieron también la secretaria del Medio Ambiente, SUSANA ESTENS, y el de Inclusión ENRIQUE MARTÍNEZ y MORALES, además del ex alcalde ISIDRO LÓPEZ VILLARREAL.

También asistió la regidora morenista ALEJANDRA SALAZAR, pero ésta, haciendo gala de su habitual grosería, se levantó de la mesa en cuanto comenzó a hablar el secretario de Gobierno. Pero eso sí, cuando ya se había terminado el desayuno cortesía de Aguas de Saltillo.

PRIMEROS 100 DÍAS

En Torreón, MIGUEL ÁNGEL RIQUELME completó ya los primeros 100 días de su gobierno, destacando que en éste periodo se ha dedicado a la reorganización administrativa —que dejó a muchos fuera de la sagrada nómina—, a la atención de los servicios básicos para la población, y a reorientar los recursos hacia las prioridades y necesidades que los torreonenses le señalan. Ese es el sello de Riquelme: órden y disciplina, que son los factores que siempre terminan por dar buenos resultados. En Torreón la gente está satisfecha con su gestión, por lo que su reelección se antoja cómo un asunto seguro. ¿Quién se va a atrever a enfrentarlo en las urnas? Pronto lo sabremos.

EL PAPA TIENE CÁNCER

Gran consternación provocó en todo el mundo la noticia de que el papa LEÓN XIV tiene cáncer. Al pontífice le detectaron un tumor maligno en el pulmón, el cuál le fue extraído en una operación que se llevó a cabo este martes. La mala nueva llega justo cuando se había difundido que el primer papa de orígen estadounidense podría venir a México el próximo año, y una vez más en diciembre de 2031, cuando se conmemoren los 500 años de las apariciones de la virgen de Guadalupe. Sin embargo, lo oportuno de la operación y la fuerza que ha mostrado éste papa a sus 71 años, llevan a pensar que podrá superar con éxito esta enfermedad y que eventualmente lo veremos visitando nuestro país. Que así sea.

paco1533@gmail.com