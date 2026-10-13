UAdeC separa a entrenador de tiro con arco tras denuncia por presunto acoso  

El caso se dio a conocer luego de que la atleta Abril Contreras denunciara públicamente, a través de redes sociales, presuntas conductas inapropiadas por parte de su entrenador, identificado como Miguel “N”

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) determinó separar temporalmente de sus funciones a un entrenador de tiro con arco señalado por presunto acoso hacia una joven deportista, mientras el Tribunal Universitario para la Atención de los Casos de Violencia de Género desarrolla las investigaciones correspondientes, informó el rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez.

El caso se dio a conocer luego de que la atleta Abril Contreras denunciara públicamente, a través de redes sociales, presuntas conductas inapropiadas por parte de su entrenador, identificado como Miguel “N”, a quien señaló de realizar comentarios sobre su apariencia física, enviarle mensajes de carácter romántico y mantener comportamientos que le generaron incomodidad durante sus entrenamientos. La denuncia comenzó a difundirse la semana pasada y posteriormente fue atendida por las autoridades universitarias.

Pimentel Martínez explicó que, al conocer la publicación, estableció comunicación con la joven para ofrecerle respaldo institucional y facilitar su acercamiento con Denise Mata Moreno, responsable del Tribunal Universitario, y Nadia Libertad Salas Carrillo, de la Defensoría de Derechos Humanos Universitarios. Precisó que actualmente se encuentra abierto el protocolo de atención y que las autoridades correspondientes trabajan en la recopilación de información y testimonios de ambas partes.

“Ya se abrió el protocolo, que implica varias etapas. Ahorita están en la recopilación de información de ambas partes, lógicamente con la secrecía de la información y con las medidas precautorias normales. Ellos estarán haciendo su investigación y dando los pormenores al respecto”, expresó el rector.

Como parte de las medidas preventivas, el entrenador fue retirado temporalmente de sus actividades deportivas, sin que esto represente una determinación anticipada de responsabilidad. El titular de la UAdeC aclaró que cualquier sanción dependerá de los resultados de la investigación y de la resolución que emita el Tribunal Universitario, instancia facultada para determinar las consecuencias administrativas correspondientes, que podrían ir desde una amonestación hasta la separación definitiva del cargo.

“Lo único que sí les puedo decir es que haremos uso de todo el peso de la ley a quien resulte responsable, si hay algún responsable. Estaremos muy al pendiente de que se aplique la sanción correspondiente, según lo que el tribunal determine. No es una determinación de la rectoría, es una determinación del tribunal”, manifestó.

Asimismo, informó que personal universitario brindó acompañamiento a la deportista para acudir ante el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC), aunque aclaró que desconoce las acciones que dicho organismo pudiera emprender. Sobre la posibilidad de que exista una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, señaló que no cuenta con información para confirmarlo y reiteró que se mantendrá la confidencialidad del procedimiento, evitando la revictimización de la joven y respetando los derechos laborales del entrenador señalado. (EDUARDO SERNA)