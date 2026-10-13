La Gusana Ciega llevará «Claroscuro» al Saltillera Fest 2026; promete éxitos y música nueva

Daniel Gutiérrez, vocalista de la agrupación, reafirmó su participación en el festival que se realizará el 17 de octubre de este 2026 en la Hacienda El Mimbre, en Saltillo. El cartel incluye a José Madero, Inspector, Los Claxons, Little Jesus, Simpson Ahuevo, Paloma Morphy y Strawberry Pom

Con la promesa de ofrecer un recorrido por sus canciones más representativas y presentar parte de su nueva producción discográfica «Claroscuro», La Gusana Ciega llegará al Saltillera Fest 2026, donde buscará reencontrarse con el público saltillense, al que considera una parte importante de su trayectoria musical.

El festival se llevará a cabo el próximo 17 de octubre de este 2026 en la Hacienda El Mimbre, en Saltillo, con un cartel que reúne a exponentes de distintos géneros musicales. Además de La Gusana Ciega, participarán José Madero, Inspector, Los Claxons, Little Jesus, que presenta Río Salvaje, Simpson Ahuevo, Paloma Morphy y Strawberry Pom, en una jornada que promete reunir a seguidores del rock y de otras propuestas musicales.

En entrevista exclusiva con El Heraldo de Saltillo, Daniel Gutiérrez, vocalista de La Gusana Ciega, expresó el cariño que la banda mantiene por sus seguidores de la capital coahuilense y destacó que Saltillo es una ciudad que no puede faltar en sus recorridos. Por ello, adelantó que aprovecharán su presentación para compartir algunas canciones de «Claroscuro», su más reciente álbum, sin dejar de lado los temas que han marcado su carrera.

«Es un público que nos quiere y que queremos mucho nosotros, Saltillo es obligado en la gira», afirmó el cantante, quien explicó que el reto de participar en un festival consiste en encontrar el equilibrio entre el material nuevo y los éxitos que el público espera escuchar.

Nostalgia musical y nuevos sonidos

Sobre la selección de canciones, señaló que, con 12 discos en su trayectoria, elegir un repertorio reducido representa una muestra de todo el material que podrían interpretar. Por ello, la banda prepara una combinación de temas pensada tanto en la promoción de su nueva música como en la experiencia de los asistentes, con un orden que permita mantener la energía durante el espectáculo.

El vocalista también destacó que la permanencia de La Gusana Ciega responde a la inquietud de seguir evolucionando y conservar la misma motivación que tenían al comenzar. Explicó que la creación de nuevos discos no representa una obligación, sino una necesidad de expresar sus experiencias y entender el mundo que los rodea. Sobre la evolución musical del grupo, contrastó el sonido más directo de «Merlina» con la propuesta de «Claroscuro», que incorpora nuevas texturas, sintetizadores, arreglos y una producción más elaborada.

Confirmada participación y posibles colaboraciones

Respecto a las posibles colaboraciones durante el festival, Daniel Gutiérrez mencionó que mantienen una buena relación con artistas como Pepe Madero, Los Claxons e Inspector. Sin embargo, reconoció que le gustaría compartir escenario con Paloma Morphy para interpretar «Pasiflorine», una posibilidad que calificó como atractiva, aunque todavía no está confirmada.

Ante la desconfianza que pudiera existir entre algunos asistentes por experiencias previas con eventos musicales en Saltillo, el cantante aseguró que La Gusana Ciega sí estará presente en el Saltillera Fest 2026 y pidió al público darle una oportunidad al encuentro. Consideró que la realización del festival también es importante para las agrupaciones participantes, pues representa una oportunidad de conectar con sus seguidores y fortalecer la confianza en este tipo de espectáculos.

La venta de boletos en línea para el Saltillera Fest 2026 continúa disponible a través de eventos.hot-ticket.net.

«Mi presencia en Saltillo, por lo menos debe ofrecer algo de tranquilidad y confianza de que el festival se va a hacer. Es un gran cartel, van a poder buenos artistas en una sola noche y todos están pensando, como nosotros, en tocar sus éxitos y algunas canciones nuevas para ustedes», concluyó. (OMAR SOTO)