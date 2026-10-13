Convocan a más de 100 OSC al Congreso de Filantropía Estratégica en Saltillo

La Fundación del Empresariado Coahuilense y la Fundación Merced Coahuila realizarán el encuentro «Somos Conexión 2026» el próximo 29 de octubre de este 2026 en la Universidad La Salle Saltillo

Para fortalecer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y promover alianzas para impulsar proyectos de impacto social, la Fundación del Empresariado Coahuilense (FEC), en alianza con la Fundación Merced Coahuila, convoca al primer Congreso de Filantropía Estratégica e Impacto Social «Somos Conexión 2026», considerado el encuentro más grande de este sector en la entidad.

El evento se llevará a cabo el próximo 29 de octubre de este 2026 en el Auditorio Javier Cabello Siller de la Universidad La Salle Saltillo, con la participación de más de un centenar de organizaciones civiles que trabajan en todas las regiones de Coahuila. La iniciativa busca vincular a representantes de la Iniciativa Privada, la academia, gobierno y las comunidades para generar proyectos conjuntos que contribuyan al desarrollo sostenible del estado.

El programa contempla conferencias magistrales a cargo de especialistas como Pilar Parás, expresidenta del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi); Raymundo Tamayo, consultor internacional en estrategia e inteligencia artificial, y Juan del Cerro, fundador de Disruptivo.tv y Socialab México. Además, se desarrollará un panel de organizaciones civiles de Coahuila para compartir experiencias y buenas prácticas en las distintas regiones.

Como parte de las actividades, se instalarán muestras y mesas de networking para facilitar el contacto entre organizaciones e inversionistas sociales, con el propósito de vincular causas, identificar oportunidades de colaboración y promover el financiamiento de iniciativas comunitarias. También se realizará la macro mesa de trabajo «Conectando Esfuerzos», enfocada en estructurar 16 proyectos comunitarios e integrales alineados con las necesidades prioritarias de Coahuila.

Uno de los componentes centrales será la dinámica «Dino Tank», en la que organizaciones de categoría «Semilla» presentarán sus propuestas ante un comité dictaminador para competir por recursos económicos destinados a concretar sus proyectos. El primer lugar recibirá 90 mil pesos, equivalentes al 100 por ciento del costo total de su iniciativa; el segundo obtendrá 81 mil pesos, correspondientes al 90 por ciento, mientras que el tercer lugar recibirá 72 mil pesos, equivalentes al 72 por ciento del costo del proyecto, además de un reconocimiento.

La convocatoria está dirigida a las organizaciones que trabajan en favor de las comunidades coahuilenses, las cuales deberán realizar un registro previo en el portal oficial fecoahuila.wixstudio.com/congreso. Para completar la inscripción, que no tiene ningún costo, deberán proporcionar el nombre de la institución, los datos de su representante y el área de intervención social en la que desarrollan sus actividades. Para resolver dudas o solicitar información adicional, se habilitó el número de WhatsApp 844 300 4939.

«El recurso de FEC viene del Impuesto Sobre Nómina, la Fundación administra una parte del .20 del uno por ciento del aumento del Impuesto Sobre Nómina; este recurso se utiliza para fortalecer programas sociales. Son dos convocatorias que hacemos al año donde se va una buena parte del recurso, esas dos convocatorias son para aprobar proyectos de estas organizaciones que estamos invitando», dijo Lucia Patricia Garza Guerra, directora de FEC, este martes en rueda de prensa. (OMAR SOTO)