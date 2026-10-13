Redobla Ramos Arizpe trabajos de bacheo ante afectaciones por lluvias

Ante las afectaciones que las recientes lluvias han provocado en distintas vialidades, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, redobla los trabajos de bacheo y mantenimiento de calles, con el propósito de mejorar las condiciones de circulación y brindar mayor seguridad a automovilistas y peatones.

Como parte de estas acciones, la Dirección de Bacheo reportó intervenciones en 15 sectores, dando continuidad a las labores de rehabilitación de la superficie de rodamiento en colonias, sectores habitacionales y zonas de actividad industrial.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que las precipitaciones registradas durante las últimas semanas han acelerado el deterioro de algunos pavimentos, por lo que se intensifican los esfuerzos operativos para atender los puntos que presentan mayores afectaciones.

“Estamos redoblando esfuerzos, reforzando las cuadrillas de trabajo y atendiendo las vialidades que requieren mantenimiento. Nuestro compromiso es seguir mejorando las calles de Ramos Arizpe y brindar mayor seguridad a las familias que todos los días transitan por nuestra ciudad”, expresó el edil.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Bacheo y Vialidad, se realizaron trabajos en Haciendas I, El Mirador, Lomas del Valle, Fidel Velázquez, Villa Magna, El Cura, Analco, El Ranchito, La Nogalera, La Loma, Molinos del Rey, Isidro López, en el sector del Parque Industrial Mabe, Guanajuato de Abajo, Blanca Esthela y Manantiales del Valle. (ACONTECER)