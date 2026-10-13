Falta de medicamentos e insumos para hospitales no es solo un problema del IMSS, sino de todo el Sector Salud, señala la diputada Beatriz Fraustro

La diputada de la Alianza Coahuila, Beatriz Fraustro Dávila, dijo que la falta de medicamentos e insumos para la debida atención de las y los pacientes que requieren de tratamiento contra diversas enfermedades no es una problemática que afecta solamente al IMSS, sino a todo el Sector Salud y que exige una solución efectiva por parte de las autoridades federales.

Señaló que aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha realizado algunas inversiones en esa materia, estas no han sido suficientes para atender la demanda de las millones de mexicanas y mexicanos que buscan recuperarse de sus padecimientos, por lo que en ese sentido urgió a la realización de acciones inmediatas para cubrir estos faltantes y evitar que esta situación alcance niveles críticos.

Ante las peticiones realizadas por trabajadores del IMSS a nivel nacional que denuncian la falta de estos insumos básicos, material quirúrgico y medicamentos de diversos tipos, recordó que a través del Congreso de Coahuila, son varios los exhortos que se han realizado a las autoridades para resolver dicha problemática.

“Es algo que no es nuevo, es algo que esas instituciones traen desde hace muchísimo tiempo, la falta de medicamentos es una realidad, no nada más lo trae el IMSS, lo traen todas las instituciones médicas del Sector Salud, reconozco que la presidenta le está invirtiendo, pero no ha sido lo suficiente, entonces hay que escuchar a estas personas que ahorita se manifiestan y ver el sentir de ellos en ese tema”, señaló.

Mencionó que en cuanto a esta y otras exigencias del personal del IMSS, hay ver a qué acuerdo se llega o quien se acerca por parte de otras instituciones para intentar mediar y llegar a un acuerdo, además de ofrecer el apoyo de las y los legisladores de Coahuila.

“En esa parte, nosotros como diputados no tenemos injerencia como tal, pero desde un ámbito legislativo aquí estamos si se requiere cualquier cosa, ahorita están muy molestos por el tema de que se les quita lo del aumento salarial del 6 por ciento, recordemos que eso es un derecho adquirido, es un derecho que viene por ley”, agregó.

“Ellos tienen todo el derecho de inconformarse, en ese sentido vamos a estar al pendiente de lo que se resuelve y estaremos muy al pendiente si necesitan el apoyo legislativo. Entendemos su enojo, su inconformidad, ojalá que pronto lleguen a un acuerdo y que todo esto se esclarezca de la forma más rápida posible”, puntualizó Beatriz Fraustro. (ÁNGEL AGUILAR)