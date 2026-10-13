Reconoce diputada Edna Dávalos labor de “Guerreras por la Vida” en la lucha contra el cáncer de mama

Durante la sesión del Congreso de Coahuila celebrada este martes, la diputada local coahuilense del PRI, Edna Dávalos Elizondo, llevó a cabo un pronunciamiento en conmemoración del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama donde reconoció la labor de quienes integran la agrupación “Guerreras por la Vida” en la lucha contra ese padecimiento.

En su mensaje, la legisladora dijo que octubre no debe ser solamente el mes en el que la gente se acuerda del cáncer de mama, sino el mes en el que la sociedad renueva su compromiso con la prevención, con la detección oportuna, con el acompañamiento y sobre todo, con el compromiso de que ninguna mujer tenga que enfrentar esta enfermedad sola.

“Y si hablamos de eso, en Ramos Arizpe tenemos una historia que merece ser contada. Una historia que nació del dolor, pero que decidió convertirse en esperanza. Una historia que tiene nombre, rostro y corazón: Guerreras por la Vida, que nació de mujeres que conocieron de frente lo que significa escuchar la palabra cáncer. Mujeres que tuvieron miedo. Mujeres que lloraron. Mujeres que tuvieron que enfrentar tratamientos, cirugías, quimioterapias y días muy difíciles”, expuso.

Indicó que en la labor de acompañamiento realizada por esa asociación hacia otras mujeres con quienes decidieron compartir su historia y tenderles la mano, se fue construyendo una comunidad en la que una mujer puede encontrar algo que muchas veces es tan importante como cualquier tratamiento y que es el saber que no se encuentra sola.

“Guerreras por la Vida se convirtió en un espacio para compartir experiencias, para hablar de los miedos, para encontrar apoyo emocional y para acompañarse durante un proceso que transforma la vida de una persona y también la de toda su familia. Y hay algo de esta historia que particularmente me conmueve. Muchas de las mujeres que un día recibieron ayuda, después decidieron convertirse en ayuda para alguien más”.

De igual manera, hizo un reconocimiento especial a todas las personas que han hecho posible que esta comunidad siga creciendo y que han entendido que la atención al cáncer “no puede limitarse a un mes del año”, además de recordar que la prevención tiene que estar presente siempre y la información sobre esta enfermedad tiene que llegar a todas las colonias, comunidades, escuelas y centros de trabajo.

Además, dijo que aunque la legislatura de la que forma parte está por terminar, las integrantes de Guerreras por la Vida seguirán contando siempre con su apoyo desde cualquier trinchera o cargo que desempeñe más adelante.

“Van a contar conmigo para seguir impulsando a Guerreras por la Vida. Para seguir hablando de prevención. Para seguir buscando apoyos. Para seguir abriendo puertas. Y para seguir poniendo mi granito de arena para que ninguna mujer de Ramos Arizpe tenga que enfrentar el cáncer sintiéndose sola”, expresó Edna Dávalos. (ÁNGEL AGUILAR)