Alista DIF Coahuila operativo otoño-invierno para apoyar a comunidades vulnerables

Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, informó que este organismo trabaja en coordinación con los DIF municipales y las áreas de Protección Civil para atender a la población ante las bajas temperaturas y las lluvias

Ante la próxima temporada de bajas temperaturas y la presencia de lluvias en la entidad, el DIF Coahuila alista su operativo otoño-invierno para brindar apoyo a las comunidades más vulnerables, mediante la coordinación con los sistemas DIF municipales y las administraciones locales, informó su presidenta honoraria, Liliana Salinas Valdés.

Explicó que el DIF Coahuila y sus pares municipales ya se encuentran preparados con refugios, insumos y la colaboración de las áreas de Protección Civil locales y estatales, a fin de prevenir y atender cualquier contingencia que pudiera presentarse durante la temporada invernal, especialmente en las zonas donde las condiciones climáticas representan un mayor riesgo para la población.

Señaló que el trabajo coordinado permitirá responder a las necesidades de las familias que requieran apoyo ante el descenso de las temperaturas y las precipitaciones, con el propósito de proteger a quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.

«Con apoyo de los DIF Municipales y de las administraciones municipales estamos preparados con refugios, con insumos, con las áreas de Protección Civil de los municipios y del estado para prever cualquier tipo de contingencia invernal. Saben que siempre cuentan con nosotros», dijo.

Destacó también que el DIF Coahuila es una institución cercana a la ciudadanía, por lo que consideró fundamental mantener presencia en las comunidades y conocer directamente las necesidades de las familias para diseñar programas que respondan a sus problemáticas.

«Para poder atender bien las necesidades de nuestra gente hay que estar cercana a ellos, palpar realmente, personalmente, cuáles son las necesidades para poder adaptar los mejores programas y poderlos solventar», expresó. (OMAR SOTO)