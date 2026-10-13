Arranca Coahuila campaña de vacunación contra influenza; aplicarán 986 mil dosis

Encabeza Eliud Aguirre Vázquez el inicio de la campaña en Frontera, con acciones simultáneas en las ocho jurisdicciones sanitarias del estado.

Frontera, Coah.- Con una meta de 986 mil 867 dosis para proteger a la población durante la temporada invernal, el Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Salud, puso en marcha la Campaña de Vacunación contra la Influenza 2026-2027, con un evento inaugural realizado en el municipio de Frontera y un arranque simultáneo en las ocho jurisdicciones sanitarias de la entidad.

El secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, encabezó la ceremonia en la Escuela Primaria Emiliano Zapata, acompañado por la presidenta municipal de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú; el coordinador general de Mejora Coahuila, Jorge Alberto Piñones Arsuaga, y el subsecretario de Gobierno en la Región Centro Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado, entre otras autoridades.

Aguirre Vázquez destacó que, por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en Coahuila se fortalece la prevención como una prioridad de salud pública, mediante acciones coordinadas que permitan proteger a las familias y reducir los riesgos de complicaciones por enfermedades respiratorias durante los meses de bajas temperaturas.

“Queremos que las familias coahuilenses lleguen mejor protegidas a la temporada invernal. La vacunación es una de las herramientas más importantes para prevenir complicaciones, especialmente entre niñas, niños, adultos mayores y personas que viven con alguna enfermedad crónica”, señaló el secretario.

El funcionario informó que la campaña se desarrolla de manera coordinada con las instituciones que integran el sector salud, con una meta estatal de 986 mil 867 dosis, distribuidas de la siguiente manera: 213 mil 107 correspondientes a la Secretaría de Salud, 697 mil 853 al IMSS Ordinario y 75 mil 907 al ISSSTE.

Como parte de esta estrategia, el inicio de la jornada se realizó simultáneamente en las ocho jurisdicciones sanitarias de Coahuila, con el propósito de acercar la vacunación a la población de todas las regiones y facilitar el acceso oportuno a los servicios de salud.

La campaña está dirigida prioritariamente a niñas y niños, personas adultas de 60 años y más, mujeres embarazadas, personal de salud y personas de entre 5 y 59 años que presentan factores de riesgo, como diabetes, obesidad mórbida, enfermedades cardiacas o pulmonares, EPOC, asma, inmunosupresión, cáncer o VIH. (El Heraldo de Saltillo)