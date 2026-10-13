Celebrará La Madriguera noveno aniversario con carrera vaquera en Saltillo

La Madriguera Casa del Adolescente conmemorará nueve años de brindar atención a las juventudes con la quinta edición de la Carrera Vaquera por la Juventud, que se realizará el viernes 20 de noviembre, con actividades recreativas y deportivas

Con una carrera recreativa, La Madriguera Casa del Adolescente celebrará su noveno aniversario en Saltillo, mediante la quinta edición de la Carrera Vaquera por la Juventud, denominada «A Pasos de Gigante», que busca fomentar la actividad física y la convivencia entre las familias y las juventudes.

El evento, impulsado a través del Instituto Coahuilense de la Juventud (Icojuve), se llevará a cabo el viernes 20 de noviembre de este 2026, partiendo de las instalaciones de La Madriguera, con una temática vaquera y un ambiente festivo para conmemorar los nueve años de este espacio dedicado a la atención de los adolescentes.

La jornada comenzará con el calentamiento programado a las 6:15 de la tarde, mientras que el arranque de la carrera está previsto para las 6:30. La actividad se plantea como una alternativa recreativa para promover hábitos saludables y fortalecer la participación de las juventudes en actividades deportivas.

Registro disponible

En cuanto al registro, las personas interesadas podrán inscribirse en La Madriguera, en las oficinas de Go Time o a través del sitio de internet gotime.mx. El costo de preventa será de 150 pesos, mientras que la inscripción general tendrá un precio de 199 pesos.

La inscripción incluye el número de corredor, un kit de hidratación, acceso a una rifa y un refrigerio, con lo que se busca ofrecer una experiencia deportiva y de convivencia para quienes participen en esta celebración. Cabe mencionar que lo recaudado con esta actividad servirá para realizar labores de remozamiento y remodelación de áreas de La Madriguera.

«Los esperamos este 20 de noviembre, a partir de las 5 de la tarde, con Dj, grupos en vivo y sobre todo que va a ser un ambiente familiar, seguimos fomentando la sana convivencia y la participación de los jóvenes a través de este tipo de eventos», remarcó Iván Terashima Zamora, titular del Icojuve, quien se acompañó en la presentación de la carrera por autoridades como Maribel Sánchez Tovar, coordinadora general de Comunicación e Imagen Institucional del Gobierno de Coahuila y Lydia María González Rodríguez, directora de Turismo en Saltillo. (OMAR SOTO)