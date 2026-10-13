Marchan trabajadores del IMSS en Saltillo, piden incremento al salario y destitución del líder sindical

Tal como se anunció, este martes trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en Saltillo marcharon por diferentes calles de esta capital, en una movilización que partió cerca de las 9:30 de la mañana de la delegación de ese instituto, ubicada en el bulevar Venustiano Carranza y periférico Luis Echeverría.

Aunque la marcha estaba anunciada para salir en punto de las 8:00 de la mañana, debido al escaso número de participantes los organizadores decidieron esperar la llegada de más convocados, quienes poco a poco fueron llegando en mayor cantidad al punto de reunión, procediendo después el personal del instituto a bloquear la circulación de vehículos en ese crucero por espacio de 45 minutos.

Entre las peticiones manifestadas por las y los trabajadores que tomaron parte en esta movilización pacífica, están el respeto a sus derechos laborales y sindicales, así como el incremento salarial superior al 2.9 por ciento —mismo que consideran insuficiente frente al 10 por ciento solicitado originalmente– el cual exigieron que se aplicara directamente al tabulador.

Además, solicitaron mejorar el abasto de medicamentos, material de curación e insumos para atender adecuadamente a los pacientes de las clínicas y hospitales del instituto,

También exigieron con firmeza la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, a quien acusan de no representar debidamente sus intereses.

Luego de este bloqueo, las y los manifestantes marcharon hacia el sur por el bulevar Venustiano Carranza y por la calle Allende, para tomar después hacia el poniente por la calle Aldama, y de nuevo hacia el sur por Manuel Acuña, realizando otro breve plantón frente a la Clínica 1 del IMSS antes de bajar por la calle Luis Gutiérrez para concluir esta marcha en las oficinas de la Sección XII del SNTSS. (ÁNGEL AGUILAR)