Apoya Tomás Gutiérrez a los jóvenes con más educación y oportunidades

Con transporte gratuito, apoyos escolares y mejor infraestructura educativa, el Gobierno Municipal fortalece la formación de las nuevas generaciones

Con programas de transporte gratuito, inversión en infraestructura escolar y apoyos directos a los planteles educativos, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, mantiene acciones para fortalecer la educación y generar mayores oportunidades de desarrollo para los jóvenes del municipio.

Al participar en la celebración del tercer aniversario del Instituto Miguel Ángel Rodríguez Calderón (IMARC), de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), el alcalde reiteró que la educación constituye una de las prioridades de la actual administración, mediante acciones que benefician a estudiantes de distintos niveles educativos.

Entre ellas destaca la puesta en marcha de la Ruta Estudiantil Gratuita, un sistema de transporte que realiza más de 60 mil traslados mensuales, beneficiando a la población en general y, especialmente, a jóvenes que diariamente se trasladan a preparatorias, instituciones de educación media superior y universidades, lo que representa un ahorro directo para la economía de las familias.

A este esfuerzo se suma el programa “En Tu Escuela Tú Eliges”, mediante el cual el Ayuntamiento destina recursos para mejorar las condiciones de los planteles educativos, atendiendo necesidades definidas por las propias comunidades escolares, además de otras acciones de apoyo a estudiantes, mejoramiento de instalaciones y fortalecimiento de espacios educativos.

Durante el aniversario del IMARC, que reunió a autoridades universitarias, docentes, alumnos y representantes de distintas generaciones, se destacó la colaboración entre el Municipio y la Universidad Autónoma de Coahuila.

Tomás Gutiérrez señaló que el crecimiento industrial y económico de Ramos Arizpe exige continuar preparando a las nuevas generaciones, brindándoles herramientas, infraestructura y oportunidades para su desarrollo académico y profesional.

Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Jesús Octavio Pimentel Martínez, reconoció al alcalde como un aliado de la institución, donde trabajan juntos para ofrecer espacios más adecuados para las actividades académicas, deportivas y culturales de su comunidad estudiantil.

El director del IMARC, Omar Torres Vázquez, agradeció el respaldo del Gobierno Municipal para la realización de actividades académicas y culturales, además de reconocer a quienes han contribuido al crecimiento de esta institución.

El aniversario permitió recordar la evolución del plantel, que durante aproximadamente dos décadas funcionó como una extensión educativa y que desde hace tres años cuenta con identidad propia como unidad académica de la UAdeC.

Ramos Arizpe: acciones por la educación