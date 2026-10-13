Intensifica Javier Díaz limpieza de banquetas en el Centro Histórico

Brigadas de “Aquí Andamos” trabajan para mejorar la calidad de vida de saltillenses

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, el Gobierno Municipal intensificó las acciones de limpieza y mantenimiento en distintos sectores, a fin de preservar el patrimonio histórico de Saltillo y prevenir problemas de salud entre la población.

Personal municipal reforzó las acciones nocturnas de limpieza profunda mediante el uso de la máquina Karcher, con trabajos de limpieza a presión y remoción de chicles adheridos y suciedad acumulada en las banquetas de ambos lados de la calle Juan Aldama, en el tramo comprendido entre Xicoténcatl y Manuel Acuña, en el Centro Histórico.

“Para nuestra administración es una prioridad mantener en óptimas condiciones este importante sector de la ciudad”, expresó el alcalde Javier Díaz, al tiempo de exhortar a la ciudadanía a contribuir a la conservación del patrimonio histórico de la capital de Coahuila.

De manera paralela, brigadas del programa “Aquí Andamos” intensificaron las acciones de limpieza integral y deshierbe en el arroyo Blanco, en el tramo ubicado entre el bulevar Fundadores y la calle Francisco Javier Fuentes Padilla, al oriente de Saltillo.

En este punto, se retiraron basura, maleza y otros desechos, a fin de disminuir la proliferación de fauna nociva y posibles focos de infección que pudieran afectar la salud de la comunidad.

El alcalde Javier Díaz González agradeció el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y reiteró su compromiso de mantener a Saltillo limpio, ordenado y seguro, con acciones permanentes de atención y conservación del patrimonio urbano, así como de los espacios públicos y naturales. (El Heraldo de Saltillo)