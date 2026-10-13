Cumple 800 VIOLETA un año; atiende 780 reportes

Atención oportuna salva vidas; línea especializada fortalece la protección de las mujeres en Saltillo

A un año de su puesta en marcha, la línea telefónica 800 VIOLETA (800-846-53-82) ha recibido y atendido 780 reportes relacionados con situaciones de violencia contra las mujeres, además de contribuir a la detención de 98 personas.

Impulsada por el alcalde Javier Díaz González, esta línea de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana cumplió su primer aniversario el viernes 9 de octubre, consolidándose como una herramienta que brinda atención oportuna, previene la violencia de género y fortalece la protección de mujeres, niñas y adolescentes.

“Esta es una línea puesta en marcha por el alcalde Javier Díaz González, la cual refuerza la política de la administración municipal de Cero Tolerancia a la Violencia de Género”, destacó el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix.

Explicó que las llamadas son atendidas desde el Centro de Control y Comando por personal certificado por la Secretaría de las Mujeres del Estado.

Garza Félix informó que la atención es proporcionada por el Agrupamiento Violeta, la Unidad de Integración Familiar (UNIF), la Policía Municipal, el Grupo de Reacción Sureste y otros agrupamientos especializados, a fin de brindar atención lo antes posible en el lugar de los hechos.

Asimismo, señaló que se han canalizado 63 personas al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres y cinco más al Centro Estatal de Salud Mental para recibir atención especializada.

Garza Félix también informó que 58 de los reportes fueron realizados por mujeres que contaban con una medida de restricción vigente y que sentían que esta era vulnerada por sus agresores.

El comisionado reiteró que, además de activar la intervención de las corporaciones de seguridad, el 800 VIOLETA brinda orientación especializada a quienes enfrentan situaciones de violencia.

“Esta línea de atención es la primera de su tipo en un municipio del país y nos ha dado buenos resultados”, expresó el comisionado, además de exhortar a las mujeres que requieran ayuda u orientación a comunicarse al 800 VIOLETA, al número 800-846-53-82, para activar su protección inmediata.

Asimismo, destacó la coordinación existente entre municipios y el gobierno de Manolo Jiménez Salinas para fortalecer las acciones de prevención, atención y protección en la región. (El Heraldo de Saltillo)