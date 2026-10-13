Reorganización administrativa y atención a los servicios básicos marcan primeros 100 días de gobierno de Miguel Riquelme

Con mayor equipamiento y dirección, en Torreón mejora la calidad de vida de sus habitantes

Torreón, Coahuila.- A poco más de 100 días de gobierno al frente de Torreón, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que su administración se ha enfocado en la reorganización interna con el ordenamiento de las áreas, así como en la atención a los servicios básicos de la población.

En cuestión de recursos financieros, el presidente municipal destacó la adquisición de equipamiento para las dependencias de atención prioritaria como es Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, el Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV), y ahora el SIMAS Torreón.

Entre obras, apoyos sociales y equipamiento a las corporaciones, se han destinado más de 400 millones de pesos en beneficio de los torreonenses.

El alcalde dijo que han sido 100 días de trabajo, y de reorientar los recursos hacia las prioridades y necesidades que los torreonenses le señalan en los diferentes recorridos que ha realizado para conocer directamente qué necesita cada colonia, ejido y sector. “Hemos destinado las acciones para el agua potable y drenaje; bacheo y pavimento; seguridad y vamos a seguir con el tema de transporte”, aseveró.

En ese sentido, subrayó la importancia de mantener una vinculación ciudadana, y puntualizó que ha tenido más de 40 reuniones con cámaras empresariales, vecinos y colonos, e integrantes de la sociedad civil organizada para conocer sus inquietudes y trabajar juntos por el bienestar común y el crecimiento de Torreón.

En seguridad, destacó la entrega de 40 patrullas, armamento, municiones y cartuchos, también en conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

“Con inversión compartida con el gobernador, contamos con las nuevas máquinas micropavimentadoras que forman parte ya de la labor de atención cotidiana en la administración”, externó.

Además, el edil mencionó otras intervenciones en sus primeros 100 días de gobierno como es en espacios públicos, con la rehabilitación de canchas, alumbrado y mayor vigilancia.

La reorganización administrativa se implementó, dijo, para lograr mayor eficiencia y eficacia en la colocación de los recursos públicos y la atención ciudadana.

Asimismo, Riquelme Solís resaltó la importancia de la salud pública, la cual se ha cubierto con brigadas médicas que llegan a todas las colonias y ejidos.

De igual forma, en un tema que involucra la seguridad y salud pública, su administración ha retirado más de 500 vehículos chatarra para liberar las vialidades.

Finalmente, el alcalde mencionó que continuará con la atención a temas prioritarios como es la seguridad, el agua potable y el sistema de drenaje, y la rehabilitación de calles. (El Heraldo de Saltillo)