Inaugura rector de la UA de C remodelación y nuevos espacios en la Facultad de Ciencias Químicas

Rumbo a la celebración del 80 Aniversario de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, este martes fueron inauguradas obras de remodelación y nuevos espacios para beneficio de la comunidad universitaria estudiantil, docente, manual y administrativa.

Encabezó el evento el rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez, la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández, el director de la Facultad de Ciencias Químicas, Leopoldo Ríos González, como invitado especial y Jorge Peart Mijangos, así como alumnos, maestros y egresados.

Entre las obras entregadas se encuentra la rehabilitación de un nuevo espacio de convivencia para el alumnado, que contará con mesas, sillas y toldos; la remodelación completa del auditorio “José Cárdenas Valdés”, al que se le instalaron sillas nuevas, cambio de piso, de plafones, ajuste del sistema eléctrico a nivel de piso, pintura, persianas y mantenimiento de las letras doradas; y la instalación de la campana Vox Veritatis que se toca por las personas que cuentan con su grado académico concluido.

Durante la bienvenida el director del plantel, Leopoldo Ríos, reflexionó sobre la historia de 80 años del plantel, que, gracias a personas visionarias en el área de la química, están por celebrar los ocho lustros con diversas actividades en el mes de noviembre, y estas obras son el reflejo de lo que se ha construido como comunidad para la celebración.

Agradeció al rector Pimentel Martínez, por el respaldo permanente a los proyectos de la FCQ, como la habilitación del área estudiantil que se ubica al lado del auditorio y se denomina Espacio 80 para convivir, compartir y conectar, “es un área que durante años no tenía ninguna utilidad, pero a partir de hoy es un espacio para ustedes, de convivencia en donde se acondicionará con bancos, mesas y sombra”.

La remodelación total del auditorio es otro logro de la administración de la Facultad de y de la rectoría, con piso nuevo, persianas y 110 butacas; la campana instalada por la generación 20 de Ingenieros Químicos, será usada en la medida de que cada alumno de todos los niveles vaya egresando de su examen de grado, dijo Ríos González.

Agregó que está pendiente inaugurar las malla sombra del jardín El Benceno, así como el inicio del proyecto de remodelación de la Planta Piloto de Ingeniería Química, como un compromiso que se tenía acordado por el Rector y por la actual administración de la dirección.

Por su parte, el rector Octavio Pimentel Martínez, expresó el orgullo y significado de estar presente en esta ocasión, con la comunidad estudiantil, docente y de egresados, porque estos últimos han formado parte de la construcción de una Facultad que es pilar del origen de la UA de C, que ha formado gente que ha transformado el rumbo de la educación en Coahuila.

Reconoció a la Facultad de Ciencias Químicas como una gran generadora de profesionistas, investigadores, divulgadores del conocimiento, acreditada por sus planes en alta calidad, y por poner siempre por encima de cualquier interés a la comunidad educativa.

“Agradezco a todos quienes formaron parte de estas acciones, por rescatar espacios, y por emprender proyectos que beneficien a toda la comunidad universitaria de Ciencias Químicas, entre ellas, después de 30 años la puesta en marcha de la planta piloto como un compromiso cumplido”, agregó Pimentel Martínez. (El Heraldo de Saltillo)