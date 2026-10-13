Celebra IMARC de la UA de C su tercer aniversario de formación académica

El Instituto Miguel Ángel Rodríguez Calderón (IMARC) de la Universidad Autónoma de Coahuila, celebrar su tercer aniversario con una ceremonia en la que se destacó la trayectoria, el crecimiento y la consolidación de la institución, así como la importancia de fortalecer el sentido de pertenencia entre su comunidad estudiantil.

En el Patio Cívico del plantel, ubicado en Ramos Arizpe, la ceremonia estuvo encabezada por el rector de la UA de C, Octavio Pimentel Martínez; la coordinadora de la Unidad Sureste, Kerena Hernández Martínez; el director del IMARC, Omar Torres Vázquez; el primer ex director del IMARC, Hazel Santos Rodríguez; el alcalde de Ramos Arizpe, Tomas Gutiérrez Merino; acompañados por personal docente, administrativo, manual y estudiantes.

En su mensaje de bienvenida, el director del IMARC, Omar Torres Vázquez, agradeció el apoyo de las autoridades universitarias y municipales, además de la participación de la comunidad educativa del plantel, por celebrar la trayectoria y el crecimiento de la institución, la cual sus orígenes se remontan a una extensión de preparatoria que sentó las bases para su consolidación actual.

Por lo anterior, señaló que el IMARC suma 24 años de presencia en Ramos Arizpe, de los cuales tres corresponden a su etapa como instituto independiente, por lo que expresó su confianza en que los cimientos construidos permitirán continuar fortaleciendo su desarrollo académico e institucional.

En su mensaje, el rector Octavio Pimentel Martínez, destacó que las y los jóvenes son la prioridad de la Universidad, por lo que se trabaja diariamente para brindarles las herramientas que les permitan convertirse en agentes de cambio y transformar su entorno.

Asimismo, reconoció el respaldo del alcalde Tomás Gutiérrez y anunció el compromiso de trabajar en conjunto para instalar una techumbre en el plantel, con aportaciones por partes iguales entre el Ayuntamiento y la Universidad.

En su intervención, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, felicitó a la institución por sus tres años como instituto independiente y destacó la calidad de sus estudiantes y egresados, a quienes consideró parte importante del talento que contribuye al desarrollo de la región.

Como parte de la celebración, las autoridades y los asistentes participaron en la interpretación de “Las Mañanitas” y la entrega de pastel y refrigerio a las y los alumnos, seguida de una convivencia para celebrar el aniversario. (El Heraldo de Saltillo)