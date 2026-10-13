Interpretará Filarmónica del Desierto la Quinta Sinfonía de Sibelius

Bajo la dirección huésped de David Bretón y con Sebastián García como solista, la agrupación coahuilense ofrecerá también el Concierto para violín número 1 de Serguéi Prokófiev

La Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila presentará un nuevo concierto de su Temporada 2026, cuyo programa estará encabezado por la Quinta Sinfonía de Jean Sibelius, una de las obras más reconocidas del compositor finlandés.

La presentación se llevará a cabo el próximo jueves 22 de octubre, a las 20:30 horas, en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, en Saltillo.

Para esta velada, la agrupación contará con la participación de David Bretón como director huésped, mientras que el violinista Sebastián García intervendrá como solista en la interpretación del Concierto para violín número 1 de Serguéi Prokófiev.

La Orquesta Filarmónica del Desierto, cuyo director artístico es Natanael Espinoza, ofrecerá al público un programa integrado por dos obras representativas del repertorio sinfónico del siglo XX.

La Quinta Sinfonía de Sibelius destaca por su carácter monumental y por la fuerza de su movimiento final. Por su parte, el concierto de Prokófiev representa uno de los mayores desafíos técnicos e interpretativos para los violinistas.

Los boletos para esta presentación se encuentran disponibles a través de la plataforma Newticket. (El Heraldo de Saltillo)