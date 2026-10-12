Reportan tiendas de ropa vaquera aumento en las ventas previo al Rodeo Saltillo

La celebración del festival Rodeo Saltillo ha significado un repunte en las ventas para las tiendas de artículos vaqueros ubicadas en el primer cuadro de esta capital, cuyos encargados destacan el beneficio económico que trae para este tipo de negocios el hecho de que Saltillo sea sede de este tipo de eventos, que consolidan a la capital de Coahuila como la ciudad más vaquera de México.

“Ha habido un incremento principalmente en las ventas de pantalones y camisas, en otros artículos se ha visto un poco más también, pero hasta ahora esos son los productos más solicitados, quizás en los días fuertes del evento empiece a verse más venta, estos eventos definitivamente son muy importantes porque ayudan incrementar las ventas y a que haya más variedad de artículos, ya que también nosotros incrementamos nuestros stocks y la disponibilidad de mercancía de diferentes marcas y estilos”, dijo Alonso, gerente de JR Sombreros.

“Este fin de semana pudimos ver un pico de clientes, sí tuvimos más afluencia de clientes y esperamos que en esta semana puedan notarse todavía más, estos eventos son de gran ayuda para los comercios de artículos y accesorios vaqueros, y sobre todo ayudan a que además de que la gente utilice estos productos por moda o por la fiebre del evento, puedan usarlos también posteriormente de forma diaria”, comentó por su parte Froylán González, gerente de Gozval

“Con la llegada de este festival hemos visto incremento en el paso de gente en las calles de Saltillo, y más en este tipo de tiendas que nos manejamos en el rubro de productos vaqueros, se ha visto mayor venta en lo que son botas, calzado para dama, calzado para niños, aquí hay que destacar que son incluso familias completas las que vienen a comprar”, señaló Christian García jefe de la tienda Reining sucursal Pérez Treviño. (ÁNGEL AGUILAR)