Presentan cartelera cultural del Festival Xantolum Saltillo 2026

Este lunes se dio a conocer la cartelera del Festival Xantolum Saltillo 2026, que se celebrará del 20 de octubre al 15 de noviembre y cuyos eventos tendrán como sede principal las instalaciones de Parque Centro, y como subsede cultural el Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

En un evento que fue encabezado por Josafat Benavides, se dio a conocer que el tradicional desfile, que representa la principal actividad de este evento, se realizará el próximo 1 de noviembre y partirá del Teatro de la Ciudad Fernando Soler hasta el Parque Centro, en un encuentro que reúne a participantes, agrupaciones y expresiones artísticas en una manifestación colectiva donde la comunidad expresa su identidad y comparte su memoria.

También destaca el sábado 24 de octubre la exposición de alebrijes y cartonería “Imaginarios de México”, que celebra la imaginación y la riqueza de las expresiones artesanales mexicanas, así como el taller de serigrafía “Imprime tu playera de Xantolum”, el jueves 29, y la actividad denominada “Calaverízate”, con el maquillaje de calaveras y catrines y el recorrido nocturno “Historias de aparecidos y fantasmas” el 30 de octubre en Parque Centro.

Además, tendrá lugar los talleres de máscaras e ilustración y de tocados florales “Xantolumnitos” y el “Cine Picnic” con la noche de cine bajo las estrellas en la que se realizará la exhibición de filmes como “El extraño mundo de Jack”, “Coco”, “Tso Avigne” y “Macario”, ambos el 31 de octubre.

De igual manera, se invitó a las y los saltillenses a disfrutar del “Vive Xantolum”, evento que reúne distintas experiencias culturales y recreativas en un espacio pensado para disfrutar en comunidad, donde las y los asistentes podrán encontrar el mercado artesanal, pueblo de ofrendas, propuestas gastronómicas, programación artística y cultural y espacios de convivencia, el miércoles 4 de noviembre también en Parque Centro.

La cartelera completa y horarios de las actividades, así como el registro para quienes deseen formar parte del desfile del 1 de noviembre está disponible en la página oficial del evento www.xantolum.org (ÁNGEL AGUILAR)