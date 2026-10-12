Otorga PROFAUNA reconocimiento al cetrero Luis Carlos Sánchez por su labor de protección a las aves

Este fin de semana, el destacado cetrero saltillense Luis Carlos Sánchez fue objeto de un reconocimiento por parte de Protección a la Fauna Mexicana AC (PROFAUNA), por la labor que desde hace años realiza en favor de la conservación de la aves silvestres de la región, especialmente en el caso de ejemplares de aves rapaces que por alguna razón se encuentran heridas o fuera de su hábitat.

En entrevista con El Heraldo de Saltillo, Luis Carlos Sánchez señala que tras 14 años de practicar la cetrería o caza con aves rapaces, ha sido requerido por muchas personas que encuentran aves lastimadas para que apoye con la rehabilitación de estas últimas y su posterior liberación en el hábitat que ocupan originalmente.

“Este reconocimiento nos fue entregado por la institución PROFAUNA, por la labor que hacemos en favor de diferentes especies de aves, especialmente aves de presa o rapaces, ayudamos en la rehabilitación de ejemplares de estas especies y en su posterior liberación una vez que han alcanzado su recuperación total, también damos pláticas sobre educación ambiental a los niños y a los jóvenes, así como en las empresas para que conozcan los beneficios que tienen estas aves para el medio ambiente y su papel decisivo en el equilibrio ecológico”, señala.

“Hace 14 años empezamos con la actividad de la cetrería y a raíz de eso la gente nos empezó a pedir apoyo con aves silvestres que se encontraban lastimadas, heridas o que se encontraban deambulando aquí en la ciudad cerca de casas o en lugares que representaban algún tipo de riesgo para ellas. Comenzamos a realizar estas labores de apoyo, lo que a mucha gente le pareció algo diferente a lo que hacen otros rescatistas, que por lo general atienden a los perritos o gatitos en condiciones vulnerables”.

Menciona que ha habido ocasiones en que la gente le pide apoyo hasta dos o tres veces por semana, e igualmente hay períodos en que le llevan polluelos o juveniles de varias especies que se encuentran en el monte o haciendo senderismo.

“La gente los recoge pensando que hacen un bien, pero la verdad es que no los deben recoger ni sacarlos de su estado silvestre, porque a esa edad es muy difícil lograr una rehabilitación completa en cautiverio, además de que se acostumbran a ser alimentados y el contacto con el humano le impide desarrollar su instinto y capacidades al cien por ciento, los tenemos que enseñar a cazar, a volar y a adaptarse al medio ambiente”, comenta.

Señala que dentro de estas labores de apoyo a especies silvestres, ha rehabilitado y liberado búhos, lechuzas, gavilanes, aguilillas cola roja, águilas pescadoras y con más frecuencia, al denominado “gavilán de Cooper”, que está muy extendido aquí en la región.

“El principal llamado que queremos hacer a la gente es que no compre ni capture a estas aves para su venta, recuerden que son especies protegidas y al comerciar con ellas se está incurriendo en un delito, además de alterar el medio ambiente impidiendo a estas especies la labor que realizan de eliminar plagas y fauna nociva, en ese sentido pedimos que en caso de ser testigos de compra, venta o caza ilegal de estas especies, lo reporten a las autoridades, en este caso la Policía Ambiental o la Procuraduría del Medio Ambiente”, puntualizó el entrevistado. (ÁNGEL AGUILAR)