Continúa Javier Díaz entregando techumbres; en 2027 se hará una inversión sin precedentes  

Esto será posible con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas a través del programa En Equipo le Entramos

El alcalde Javier Díaz González continúa cumpliendo con la entrega de techumbres en escuelas de la ciudad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los alumnos al interior de los planteles educativos.

“Y como ya lo anunció el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en 2027 se hará una inversión sin precedentes en el municipio de Saltillo para la construcción de techumbres, porque, sin duda alguna, es el mejor aliado de la educación”, dijo.

El presidente municipal visitó el Jardín de Niños Narciso Mendoza, en la colonia Puerto de la Virgen, donde entregó una techumbre con una inversión de más de 1.3 millones de pesos.

“Esta techumbre va a ayudar muchísimo a las niñas y los niños para poder hacer diferentes actividades deportivas, culturales y cívicas, pero sobre todo para protegerse ante cualquier inclemencia del tiempo, lo que se traduce en calidad educativa”, dijo Javier Díaz.

Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública, dio a conocer los detalles de la obra, realizada en una superficie de 144 metros cuadrados.

“La cubierta está integrada por lámina canalada, incluyendo sistema de bajadas pluviales, instalación eléctrica para la iluminación y sistema de pararrayos para la protección. Seguimos trabajando para mejorar la infraestructura y brindar mejores condiciones a nuestros estudiantes, porque invertir en nuestras escuelas es invertir en el futuro de Saltillo”, refirió.

La directora del plantel, Susana Aracely Alvarado Veloz, agradeció al alcalde por hacer realidad una obra tan importante para la comunidad educativa. “Gracias por escuchar nuestra solicitud, por atender nuestra necesidad y, sobre todo, por demostrar con hechos que la educación y la niñez son una prioridad. Esta obra, más que una mejora en nuestra infraestructura, representa seguridad, bienestar, dignidad y mejores oportunidades para nuestros pequeños”, dijo.

A nombre de la comunidad estudiantil, la alumna Dalett Amairany Cepeda Cabrera agradeció también al alcalde Javier Díaz. “Muchas gracias, alcalde, por la techumbre que donó a nuestro kínder, nos va a servir mucho, muchas gracias”, dijo.

Durante la entrega de la techumbre estuvieron presentes Alina Lorena Arreola González, directora general de Educación Preescolar, en representación de Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación en Coahuila; Mitchel Márquez de Luna, regidor presidente de la Comisión de Educación; y Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social. (El Heraldo de Saltillo)