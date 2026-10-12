Ya superan reservaciones de hoteles el 80 por ciento por Rodeo Saltillo

Lydia María González, directora del Instituto Municipal de Turismo, informó que por ese evento la ciudad espera recibir más de 100 mil visitantes y generar una derrama económica superior a los 100 millones de pesos

Los hoteles de Saltillo reportan un avance superior al 80 por ciento en sus reservaciones para el Rodeo Saltillo 2026, informó Lydia María González Rodríguez, directora del Instituto Municipal de Turismo en Saltillo.

«La semana pasada ya estábamos al 80 por ciento de las habitaciones de Saltillo. Entonces nosotros esperamos cerrar entre un 90 y 95 por ciento de ocupación hotelera», declaró al recordar que el Rodeo marcará también la inauguración oficial de la primera etapa de Expo Coahuila, nuevo recinto que tendrá, en su primera fase, capacidad para recibir entre 30 mil y 40 mil personas en sus diferentes áreas.

La inauguración de Expo Coahuila está prevista para el miércoles 14 de octubre, mientras que el Rodeo Saltillo se desarrollará del 15 al 18 de octubre. Añadió que hoteleros, restauranteros, museos y otros prestadores de servicios turísticos se encuentran listos para atender a quienes visiten la capital coahuilense.

De acuerdo con sus proyecciones, se espera recibir a más de 25 mil personas por día y superar los 100 mil asistentes durante las actividades, frente a los aproximadamente 80 mil registrados el año pasado. Asimismo, se estima una derrama económica superior a los 100 millones de pesos para los negocios y prestadores de servicios de la ciudad.

La cartelera musical contempla para el jueves 15 de octubre las presentaciones de Pesado y La Casetera; el viernes 16, Julión Álvarez y La Costumbre; el sábado 17, Banda El Recodo y Grupo Sólido, y el domingo 18, Brett Young y Heartland. El programa también incluye competencias de rodeo, exhibiciones ganaderas y actividades para distintos públicos.

Los accesos siguen disponibles a través de la página oficial de Rodeo Saltillo y sus redes sociales, los cuales permitirán disfrutar de las actividades contempladas dentro del Rodeo Saltillo, incluyendo el acceso a la Arena 8 Segundos y los conciertos. (OMAR SOTO)