Renuevan dirigencias juveniles del PRI en Saltillo

Rinden protesta las dirigencias de la Red Jóvenes x México Saltillo y del CTU Coahuila

Durante la toma de protesta de las nuevas dirigencias de la Red Jóvenes x México Saltillo y del Consejo Tecnológico Universitario (CTU) Coahuila, Javier Díaz González destacó la importancia de que las nuevas generaciones participen en las decisiones de la ciudad y contribuyan con sus ideas y propuestas al desarrollo de Saltillo.

El primer priista de Saltillo señaló que las y los jóvenes deben contar con mayores oportunidades para prepararse, emprender y desarrollar su talento, a través de acciones como Aquí Vamos Gratis y Activa tu Parque, y reconoció el trabajo del gobernador Manolo Jiménez Salinas a favor de las juventudes de Coahuila.

“La juventud es el presente y debe tener un papel fundamental en las decisiones de nuestra ciudad. Sus ideas, su participación y sus ganas de hacer las cosas diferentes son necesarias para construir un mejor Saltillo”, expresó Javier Díaz.

Asimismo, recordó la participación de las juventudes priistas en el pasado proceso electoral, en el que el partido obtuvo el triunfo en los 16 distritos locales de Coahuila, y llamó a continuar trabajando con unidad y compromiso.

Por su parte, el presidente del PRI Saltillo, Eduardo Medrano Aguirre, destacó la vigencia del partido y llamó a las nuevas generaciones a participar activamente en la vida política.

“El PRI en Saltillo y en Coahuila está más vigente que nunca. Un partido no vive de su historia, vive de su gente. Los jóvenes deben participar, hacer política de frente; las juventudes no son el futuro, son el presente”, expresó Lalo Medrano.

A su vez, Iván Terashima Zamora, presidente de la Red Jóvenes x México Coahuila, destacó la importancia de contar con servidores públicos comprometidos con la ciudadanía y jóvenes preparados para asumir responsabilidades.

“México necesita servidores públicos que le sirvan a la gente. Nuestra responsabilidad es exigir mejores resultados y que cada joven tenga oportunidades para salir adelante”, manifestó.

Durante el encuentro, realizado en la explanada del PRI Saltillo, rindieron protesta Francisco Gaytán Valenzuela y Valeria Reyes Álvarez como presidente y secretaria general de la Red Jóvenes x México Saltillo, respectivamente.

“Los jóvenes somos el presente que ya está participando y tomando decisiones. Los espacios se trabajan y se construyen”, señaló Francisco Gaytán, quien llamó a trabajar en unidad y con resultados, al destacar que este proyecto pertenece a todas y todos sus integrantes.

Asimismo, rindieron protesta Daniel Salazar Herrera y Paulina Flores Valdés como presidente y secretaria general del Consejo Tecnológico Universitario Coahuila, respectivamente.

“Hoy nuestro partido alienta el compromiso que tiene con las nuevas juventudes: que seamos ejemplo de unidad, innovación, compromiso y servicio”, expresó Daniel Salazar.

Durante la jornada se entregaron reconocimientos a Abraham Ramírez Espinoza, presidente saliente de la Red Jóvenes x México Saltillo y delegado de la Región Sureste de la organización estatal, y a Antonio Errisuris Salinas, dirigente saliente del CTU Coahuila.

Al evento asistieron Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta del Congreso del Estado de Coahuila; Álvaro Moreira Valdés, secretario de Organización del PRI Coahuila; César Iván Moreno Aguirre, delegado del PRI Coahuila; Marimar Arroyo Peart, secretaria general del PRI Saltillo; y Carlos Kalionchis Reyes, secretario de Sectores y Organizaciones del PRI Saltillo. (El Heraldo de Saltillo)