Gabriel Elizondo busca que ninguna familia pase hambre mientras cuida a un paciente hospitalizado

Con el fin de apoyar a las personas cuidadoras, Gabriel Elizondo Pérez plantea llevar a nivel nacional apoyos alimentarios para quienes acompañan y cuidan a pacientes hospitalizados en instituciones públicas de salud

Ciudad de México.- El senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa para garantizar el acceso a una alimentación adecuada a familiares y personas cuidadoras de pacientes hospitalizados en establecimientos públicos de salud.

La propuesta plantea reformar la Ley General de Salud para extender a todo el país medidas de apoyo alimentario similares a las que impulsa el gobierno de Coahuila que encabeza Manolo Jiménez Salinas.

La iniciativa propone adicionar el artículo 180 Bis a la Ley General de Salud, con el objetivo es que los establecimientos públicos implementen apoyos mediante comedores, alimentos preparados, vales, recursos económicos o ayuda en especie. Los beneficios darían prioridad a personas en situación de pobreza o vulnerabilidad, así como a quienes acompañen a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes con hospitalizaciones prolongadas.

El legislador señaló que la hospitalización de un familiar puede generar gastos adicionales de alimentación, transporte y alojamiento, además de reducir los ingresos de quienes deben permanecer a su lado.

Como antecedente, Elizondo Pérez mencionó las acciones de apoyo alimentario que se impulsan en Coahuila, bajo el gobierno de Manolo Jiménez, que permite que la comunidad que lo necesite pueda contar con alimentos de manera gratuita.

La propuesta busca extender este tipo de medidas al ámbito nacional para atender las necesidades de quienes acompañan a sus familiares durante la hospitalización.

Elizondo Pérez comentó que con esto se busca garantizar alimentos a las personas cuidadoras lo que contribuiría a una atención hospitalaria más digna y representaría una medida de justicia social.

La propuesta también contempla la coordinación entre la Secretaría de Salud, los gobiernos estatales y otras instituciones para establecer criterios de acceso y ampliar la cobertura de los apoyos. (El Heraldo de Saltillo)