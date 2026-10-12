Ramos Arizpe hace gestiones para buscar soluciones en el cauce del arroyo de La Encantada

Monterrey, Nuevo León.- Con el objetivo de prevenir inundaciones, proteger el patrimonio de las familias y salvaguardar la integridad de los habitantes del sector Analco, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino sostuvo una reunión de trabajo con Luis Carlos Alatorre Cejudo, Director General del Organismo de Cuenca Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para analizar la situación que presenta el Arroyo La Encantada.

Durante el encuentro se abordaron y explicaron las afectaciones provocadas por las modificaciones que ha sufrido el cauce natural del arroyo, situación que ha generado riesgos de inundación, erosión del terreno y deterioro de calles y banquetas en zonas habitacionales cercanas.

Ante esta problemática, la CONAGUA destacó que actualmente no pueden destinar recursos a esta obra, por que el presupuesto está destinado a obras ya programadas, por este motivo el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe solicitará formalmente ante el organismo los permisos correspondientes para hacer un mejoramiento en el cauce del arroyo.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la prioridad de su administración es proteger a las familias y actuar de manera preventiva para evitar que las lluvias continúen generando afectaciones en este importante sector de la ciudad.

Como parte del procedimiento, el Municipio contempla la elaboración de un proyecto técnico preliminar que permita definir las acciones de adecuación del cauce, una vez que se cuente con las autorizaciones correspondientes de la autoridad federal.

Gutiérrez Merino reiteró que su gobierno mantendrá las gestiones y la coordinación con las instancias correspondientes para avanzar en una solución de fondo que brinde mayor seguridad y tranquilidad a las familias de Analco.

“Queremos cuidar el patrimonio de las familias y trabajar para que Analco tenga mejores condiciones de seguridad ante las lluvias”, puntualizó.

En la reunión estuvieron presentes Nicanor Aguirre Flores, gerente general de Emas, Edgar Tamez, secretario de Servicios Primarios y Francisco Javier Sanchez, director de Protección Civil municipal. (El Heraldo de Saltillo)