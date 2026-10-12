Pide Sheinbaum a titular del IMSS atender reclamos legítimos

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó al director del IMSS, Zoé Robledo, acelerar la atención de las demandas legítimas de los trabajadores del Instituto, al reconocer rezagos en prestaciones laborales y fallas en la distribución de medicamentos.

“Le comenté a Zoé (Robledo) que hay demandas que son legítimas y que hay que atender”, afirmó la mandataria en su conferencia mañanera.

Sheinbaum señaló que aún hay médicos, enfermeras y personal de salud contratados durante la emergencia sanitaria por Covid-19 que no cuentan con todas sus prestaciones, por lo que pidió acelerar la solución de esos pendientes.

“Todo eso se ha ido resolviendo poco a poco, pero todavía quedan algunos médicos, enfermeras, personal de salud, pues que hay que darles todas las condiciones”, sostuvo.

La presidenta también reconoció que los problemas de abasto no se limitan a los proveedores, sino que incluyen deficiencias en la distribución interna del Instituto. “Hay algunos problemas de proveedores, pero también hay problemas dentro del IMSS de distribución”, señaló.

Añadió que ya se toman medidas para resolver esas fallas y subrayó que deben atenderse, independientemente de las críticas al Gobierno.

Sobre las protestas por el incremento salarial, Sheinbaum indicó que el planteamiento debe revisarse con la representación sindical y aseguró que, al sumar los componentes de la propuesta, el aumento al ingreso podría superar el 5 por ciento. “Eso lo tiene que ver, en todo caso, con el sindicato”, afirmó.

La mandataria dijo confiar en que se resolverán los reclamos laborales y llamó a distinguir entre las demandas de los trabajadores y las críticas políticas a la gestión del sistema de salud. “Estoy confiada en que se van a atender los temas y las demandas legítimas”, expresó. (AGENCIA REFORMA)