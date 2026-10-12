Moenia, Clubz, Reyno y más brillaron en el Food Truck Fest en Monterrey

El sábado 10 de octubre se llevó a cabo en Monterrey, Nuevo León, el Food Truck Fest 2026, en donde la gastronomía y la música se unieron en un mismo lugar, reuniendo grandes artistas y agrupaciones, complementando con una experiencia gastronómica completa.

El Food Truck Fest 2026 se llevó a cabo en Explanada Valle Oriente y las puertas de la sede abrieron a partir de las 2:00 p.m.

El festival comenzó a las 2:45 p.m con la presentación de Eclipse Boy Band, teniendo una duración de 30 minutos, inaugurando así el festival, que además de la música, contó con distintas amenidades como zona de foodtrucks, zona de pícnic, beer garden y activaciones de marcas.

El evento siguió su transcurso y durante las primeras horas del festival, el público pudo disfrutar de las presentaciones de los Grand Marquis, Meddina y NXNNI, quienes se encargaron de poner un gran ambiente en el lugar.

Cayó la tarde y con ella llegaría la presentación de Los Cadetes de Linares “El Legado de Lupe Tijerina”, una de las agrupaciones más esperadas del festival que conquistaron al público con una presentación de casi una hora.

Tras finalizar la presentación de los Cadetes de Linares, llegaría el turno del “Concurso de Tragones”, en donde distintos concursantes compitieron en el escenario principal por comer la mayor cantidad de hot dogs con un premio de 10 mil pesos al ganador.

Cayó la noche y con ella llegaría el turno de los headliners del festival como Marcos Villalobos, Reyno, Clubz y Moenia, quienes pusieron una atmósfera llena de energía y euforia.

Finalmente, DJ Piolo fue el encargo de cerrar el festival con su DJ set, concluyendo así con el Food Truck Fest a las 2:00 a.m y dejando una gran a expectativa para la próxima edición. (Armando De la Peña/El Heraldo de Saltillo)