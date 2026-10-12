Miguel Riquelme mantiene la seguridad como prioridad en Torreón

Revisan resultados operativos y acciones de prevención durante la reunión semanal de seguridad.

Torreón, Coahuila.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó la mañana de este lunes la reunión de seguridad correspondiente a la semana 40, realizada en esta ocasión en la Presidencia Municipal. El edil revisó junto a autoridades de los tres órdenes de gobierno el comportamiento de las incidencias, las acciones operativas y el desarrollo de los eventos que se llevaron a cabo durante este periodo.

Dentro del análisis de incidencia delictiva, se informó que en la semana se registraron 213 detenidos, de los cuales 104 fueron presentados al Juez Calificador, y 109 al Ministerio Público.

Además, las autoridades observaron los mapas de calor en cuanto a los operativos de atención a riñas en donde destacan siete colonias visitadas tras reportes ciudadanos. Sobre esta situación, el alcalde resaltó la participación de los vecinos, quienes hicieron el llamado a través de los grupos de WhatsApp de colonos con la Policía Municipal.

Asimismo, Riquelme Solís resaltó que a través de la videovigilancia se puede reforzar la seguridad en la ciudad, con el monitoreo de situaciones que surgen de una actitud sospechosa, la cual se da seguimiento de investigación y permite resultados como el de recuperación de vehículos con reporte de robo, o detenciones de personas que cometen alguna falta y son detectados en las cámaras.

En cuanto a los eventos masivos registrados desde el 3 y 4 de octubre, con la clausura de la Feria de Torreón, el de Viva la Radio, Tributo a Michael Jackson y concierto del Conjunto Primavera, se dio a conocer que se convocaron en total más de 70 mil personas con saldo blanco en todos.

Por otro lado, el presidente municipal hizo hincapié en las acciones y operativos de escuela segura a través de presencia policial y pláticas preventivas con los jóvenes.

“El orden y la tranquilidad de Torreón son resultado de una estrategia de seguridad que requiere atención todos los días. Seguiremos trabajando de manera coordinada, sin bajar la guardia y con la seguridad como prioridad”, externó el edil. (El Heraldo de Saltillo)