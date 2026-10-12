¿Cómo mudar un refrigerador sin dañar el compresor?

¿Tienes planificado mudarse pronto y no sabes cómo trasladar tu electrodoméstico sin poner en riesgo su motor? Mover este equipo de gran tamaño exige cuidados mecánicos específicos para evitar averías costosas.

Un manejo inadecuado durante el trayecto puede provocar la fuga del aceite lubricante hacia las tuberías del gas refrigerante. Este desplazamiento del fluido impide la compresión adecuada del sistema al volver a encender la unidad en el nuevo domicilio.

Preparación previa y herramientas necesarias para el traslado

El objetivo principal de esta guía técnica es proteger el circuito sellado del motor y la estructura externa del gabinete. Cumplir este proceso evita deformaciones mecánicas y prolonga la vida útil del sistema de refrigeración.

Para realizar la maniobra se requiere contar con cintas de amarre con trinquete, cartón corrugado, película plástica para empaque y un diablito de carga. Estas herramientas facilitan el movimiento de piezas pesadas sin poner en riesgo la integridad física de quienes colaboran.

Asimismo, es imprescindible planificar la ruta de salida midiendo los marcos de las puertas, pasillos y escaleras. Retirar cualquier obstáculo del camino garantiza un recorrido fluido y libre de golpes durante la maniobra.

Tener estos elementos listos antes de iniciar reduce el tiempo de manipulación de la unidad en la vivienda. Una logística organizada previene caídas o inclinaciones bruscas al desplazar el aparato hacia el vehículo de flete.

Paso 1 y Paso 2: Descongelado profundo y aseguramiento de componentes

El primer paso consiste en desconectar el refrigerador Whirpool de la toma eléctrica al menos 24 horas antes del traslado programado. Este tiempo permite el deshielo completo del serpentín del congelador y la evaporación del agua acumulada.

Debes retirar todos los alimentos, así como los cajones de plástico, parrillas de cristal y recipientes móviles del gabinete. Lavar y secar el interior minuciosamente evita la proliferación de hongos y malos olores durante el trayecto.

El segundo paso enfoca la sujeción de todas las piezas mecánicas móviles e internas. Utiliza cinta de enmascarar o película plástica para fijar las puertas principales evitando que se abran accidentalmente en las vueltas del recorrido.

El cable de alimentación eléctrica debe enrollarse y sujetarse firmemente a la parrilla trasera con un cincho plástico. Dejar la clavija suelta representa un riesgo de tropiezo durante el levantamiento del gabinete.

Planificar las tareas del hogar de manera ordenada evita imprevistos que puedan alterar la rutina diaria o comprometer la economía familiar. De igual forma que la anticipación cuida los electrodomésticos, gestionar adecuadamente las herramientas financieras personales resulta crucial, tal como se analiza en este reporte sobre qué pasa si no uso mi tarjeta de crédito, donde la falta de actividad genera cargos administrativos inesperados.

Proteger la carrocería con cubiertas de cartón corrugado previene rayones en la pintura exterior. Una protección física adecuada absorbe la fricción leve contra las paredes del vehículo de transporte.

Paso 3 y Paso 4: Posición durante el trayecto y periodo de reposo obligatorio

El tercer paso establece que el aparato debe transportarse siempre en posición vertical o con una inclinación máxima de 45 grados. Mover la unidad de pie mantiene el aceite en la base del bloque mecánico del motor.

Si la altura de la camioneta obliga a inclinar el gabinete, hazlo recostando el equipo hacia el costado opuesto a las tuberías del gas. Esta orientación previene el ingreso directo de líquido a la válvula de descarga del circuito.

El cuarto paso exige dejar reposar el electrodoméstico antes de conectarlo a la red eléctrica del nuevo hogar. Si el traslado se realizó de pie, debes esperar al menos seis horas para que los fluidos internos retornen a su posición de equilibrio.

En caso de que el equipo haya sufrido una inclinación pronunciada durante el viaje, el tiempo de reposo se extiende a 24 horas continuas. Ignorar este lapso puede provocar la quema prematura del motor por falta de lubricación inmediata.

Asegurar el aparato con correas al chasis del vehículo evita desplazamientos por frenados bruscos. La estabilidad en la caja de carga garantiza un viaje seguro hasta el destino final.

Errores críticos que se deben evitar al manipular el electrodoméstico

El error más común durante las mudanzas es acostar el aparato completamente sobre su parte posterior o frontal. Esta posición provoca el derramamiento total del lubricante hacia los conductos del evaporador, tapando la tubería capilar.

Otro fallo recurrente es encender el compresor inmediatamente después de acomodar el equipo en su espacio definitivo. El flujo interno agitado genera burbujas de aire en la bomba, elevando la temperatura de trabajo del circuito térmico.

Tampoco se deben utilizar las manijas de la puerta como punto de agarre o palanca para levantar todo el peso del gabinete. Aplicar fuerza excesiva en esas zonas deforma los sellos de goma y desalinea las bisagras metálicas.

Evitar el uso de objetos punzocortantes para acelerar el retiro de hielo en el congelador previene picaduras accidentales en el tubo de aluminio. Dañar esa canalización provoca el escape inmediato del gas refrigerante.

Finalmente, no olvides nivelar las patas ajustables delanteras antes de conectar la unidad al tomacorriente. Una base inestable genera vibraciones molestas y ruidos mecánicos durante la operación nocturna.

Garantía de funcionamiento y protección de unidades familiares

Aplicar estas recomendaciones técnicas asegura una transición impecable del aparato hacia su nuevo sitio en la cocina. Mantener la verticalidad y respetar los tiempos de asentamiento del fluido preserva el rendimiento térmico original de la unidad.

Por ejemplo, al trasladar un refrigerador de 18 pies, el volumen y peso de su gabinete exigen utilizar un diablito de carga reforzado para sortear los escalones sin inclinar demasiado el motor. Proteger el refrigerador whirlpool 18 pies de tamaño familiar asegura el flujo de aire frío necesario para conservar la despensa de varias personas.

Revisar el estado del tomacorriente de la nueva vivienda garantiza que el suministro eléctrico cumpla con el voltaje nominal requerido. Utilizar un protector contra picos de energía resguarda las tarjetas electrónicas frente a variaciones de tensión.

Siguiendo esta secuencia metodológica, evitarás llamadas de emergencia al técnico y costos imprevistos por reparación de motores. La prevención operativa garantiza la máxima durabilidad del equipo en tu nueva etapa residencial.