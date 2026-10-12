Aprueba Cabildo de Ramos Arizpe propuesta de ingresos para 2027

El Ayuntamiento avanza en la planeación financiera del próximo año para dar continuidad a los programas, obras y servicios municipales

Con el objetivo de fortalecer la planeación financiera y garantizar la continuidad de los programas, obras y servicios públicos, el Cabildo de Ramos Arizpe, aprobó durante su sesión ordinaria la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2027.

Ambas propuestas forman parte de los trabajos de organización y previsión de los recursos municipales para el próximo año, donde la proyección de ingresos es de 874 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2027.

Durante la sesión se expusieron los principales aspectos de los documentos, que contemplan las previsiones de ingresos y las disposiciones correspondientes para el siguiente ejercicio fiscal, considerando las condiciones económicas actuales y las proyecciones para 2027.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino reiteró el compromiso de su administración de mantener finanzas ordenadas y una planeación que permita continuar impulsando el desarrollo de Ramos Arizpe.

“Estamos trabajando con responsabilidad y visión de futuro para que Ramos Arizpe siga avanzando. Nuestro objetivo es mantener una administración sólida, que nos permita seguir respondiendo a las necesidades de las familias, fortalecer los servicios públicos y dar continuidad a las obras y programas que mejoran la calidad de vida de nuestra gente”, señaló.

Los acuerdos aprobados por el Cabildo continuarán con los procedimientos legales y administrativos correspondientes, conforme a la normatividad vigente, además de fortalecer los criterios de responsabilidad financiera, administración eficiente y atención a las necesidades de la población.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reafirma su compromiso de administrar responsablemente los recursos públicos, fortalecer la estabilidad financiera y mantener el crecimiento ordenado del municipio, en beneficio de las familias ramosarizpenses. (ACONTECER)