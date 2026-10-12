Ramos Arizpe reúne culturas del mundo en encuentro internacional de folclor

El Teatro de la Ciudad fue escenario de una celebración artística con expresiones culturales de distintos países y agrupaciones regionales

Con una celebración de música, danza, color y tradiciones, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, recibió el 11º Encuentro Internacional Folklórico NA-IN, realizado este domingo en el Teatro de la Ciudad, donde agrupaciones nacionales e internacionales compartieron la riqueza cultural de sus pueblos.

El encuentro, dedicado a la maestra Brenda Edith Vega Zambrano, convirtió el escenario en un espacio de intercambio cultural, en el que el talento de bailarines de distintas generaciones permitió acercar al público a las tradiciones, vestuarios y expresiones artísticas de diversas regiones del mundo.

La programación contempló la participación de agrupaciones provenientes de Argentina, Colombia, El Salvador y Chile, además de representaciones mexicanas, que ofrecieron una muestra de la diversidad cultural latinoamericana a través de la danza folclórica.

Entre las agrupaciones anunciadas destacaron Latido Pampeano, de Argentina; Soul Dance Colombia; Maquilishuat, de El Salvador; Sin Fronteras, de Chile, y la Academia Artística Abilant, de Colombia.

La representación mexicana incluyó al Ballet Folklórico Axkan, de Monterrey, Nuevo León, y a la compañía internacional Maseua, de San Judas Tadeo, así como agrupaciones regionales de Saltillo y Ramos Arizpe, entre ellas representantes de la Casa de la Cultura Municipal.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que este tipo de encuentros permiten fortalecer la identidad cultural, promover la convivencia familiar y abrir espacios para que niñas, niños y jóvenes conozcan las tradiciones que enriquecen a México y a otras naciones.

“La cultura une y nos permite conocer nuestras raíces y también valorar las tradiciones de otros pueblos. En Ramos Arizpe queremos que el arte siga teniendo espacios para crecer, que nuestros niños y jóvenes encuentren en la danza una oportunidad para desarrollar su talento y que las familias disfruten de espectáculos que fortalecen nuestra identidad y convivencia”, finalizó el alcalde de Ramos Arizpe. (ACONTECER)