Los trabajos en equipo también existen en la universidad en línea: así se hacen

Aunque no lo parezca, estudiar en una universidad en línea no elimina una dinámica que suele asociarse exclusivamente con el aula presencial: el trabajo en equipo. Varios programas de educación en línea incluyen actividades colaborativas como parte de su diseño curricular. La diferencia está en que la coordinación ocurre a través de plataformas digitales.

Esa diferencia genera dudas legítimas. ¿Cómo se reparten las tareas con personas que tienen horarios distintos? ¿Qué pasa cuando alguien deja de responder? ¿Es posible entregar un buen resultado sin haberse visto en persona? La respuesta corta es sí, cuando el equipo se organiza desde el inicio con acuerdos claros.

Este artículo explica qué formas toma la colaboración en una licenciatura en línea, presenta cuatro prácticas para organizarla y aborda las dificultades más documentadas, con estrategias para prevenirlas.

¿Qué cuenta como un trabajo colaborativo y qué no?

Antes de hablar de organización, vamos a aclarar qué cuenta como trabajo colaborativo y qué no. Participar en un foro respondiendo una pregunta del docente es una actividad individual con interacción donde cada persona aporta su respuesta y puede leer las de otros, pero no hay una meta compartida ni un producto conjunto. Un foro, en todo caso, es una herramienta que puede usarse tanto para esa interacción individual como para negociar acuerdos de un proyecto grupal, según el diseño de cada asignatura.

El trabajo colaborativo implica un objetivo compartido, interdependencia entre los integrantes, responsabilidad tanto individual como grupal y una construcción conjunta. En la práctica, puede verse como:

Proyectos integradores que combinan contenidos de varias materias en un solo entregable.

Estudios de caso resueltos en equipo, donde cada integrante investiga un aspecto y el grupo consolida un análisis.

Presentaciones compartidas diseñadas y expuestas de forma colectiva a través de videollamada.

Ensayos o documentos coescritos en plataformas de edición simultánea.

No todos los programas incluyen estos formatos, y los que sí lo hacen pueden variar en frecuencia y complejidad. Lo que tienen en común es que aprovechan herramientas integradas en plataformas educativas como Moodle, Blackboard o Google Classroom, que ofrecen funciones de comunicación, grupos, coedición o seguimiento, aunque las herramientas disponibles dependen de la configuración de cada institución y curso.

Cuatro prácticas para organizar la colaboración a distancia

Estas recomendaciones parten de la literatura sobre colaboración virtual y de experiencias documentadas en distintas universidades.

1. Definir responsabilidades ajustadas a la tarea

En la primera reunión del equipo (que puede ser una videollamada de veinte minutos) se debe discutir quién hace qué. Coordinación, redacción, presentación y revisión son ejemplos de roles que funcionan en determinados proyectos, pero deben adaptarse según la tarea y pueden rotarse de un proyecto a otro.

Un ejemplo: en un estudio de caso grupal, una persona puede encargarse de buscar las fuentes, otra de redactar el análisis, otra de preparar la presentación visual y otra de revisar que todo el documento sea coherente antes de la entrega. Lo importante es que cada integrante sepa exactamente qué se espera de su parte.

2. Acordar canales y definir para qué se usará cada uno

Tener tres grupos de WhatsApp, un chat en la plataforma educativa y un hilo de correos genera más confusión que organización. El equipo debe acordar los canales mínimos necesarios y definir el propósito de cada uno. Por ejemplo, un grupo de mensajería para avisos rápidos y coordinación diaria y una herramienta de videollamada para las reuniones donde se toman decisiones.

El objetivo es reducir la dispersión, no imponer un número fijo de herramientas.

3. Establecer avances intermedios

Fijar una sola fecha de entrega final es una invitación al maratón de última hora. Las fechas intermedias permiten detectar a tiempo si un integrante lleva retraso para que el resto del equipo cuente con margen para redistribuir la carga.

Por ejemplo, si la entrega es el viernes, cada integrante sube su sección el miércoles para que la persona encargada de la coordinación arme el documento consolidado el jueves. Las fechas intermedias deben adaptarse a la duración, complejidad e instrucciones de cada proyecto.

4. Distribuir actividades según habilidades y disponibilidad

Cada integrante puede expresar en qué contribuye mejor y en qué horarios tiene más disponibilidad. Las tareas se asignan en función de esa información, no al azar. Alguien con facilidad para la investigación puede encargarse de las fuentes; alguien con habilidad para el diseño puede preparar la presentación visual; alguien con horario nocturno puede asumir la revisión final, que suele hacerse al cierre del día.

Comunicar las preferencias, habilidades y las limitaciones al inicio evita malentendidos y permite que el equipo funcione con las condiciones reales de cada persona.

¿Cómo prevenir y gestionar las dificultades más frecuentes?

Que surjan problemas en un equipo a distancia es esperable. Dificultades relacionadas con horarios, gestión de grupos, resolución de conflictos y conocimiento de herramientas es lo que más se suele presentar en modelos de educación virtual.

Los escenarios más habituales y una forma de abordarlos:

Integrante que deja de responder. Antes de asumir que abandonó, hay que intentar contacto por un canal alternativo. Si no hay respuesta en un plazo razonable, el equipo redistribuye la tarea y notifica al docente o tutor, que puede intervenir para mediar o reconfigurar el equipo.

Antes de asumir que abandonó, hay que intentar contacto por un canal alternativo. Si no hay respuesta en un plazo razonable, el equipo redistribuye la tarea y notifica al docente o tutor, que puede intervenir para mediar o reconfigurar el equipo. Persona que centraliza todo el trabajo. A veces ocurre por iniciativa propia, a veces porque nadie más asumió su parte. La prevención está en tener las responsabilidades claras desde el inicio. Si ya ocurrió, el equipo puede renegociar la distribución.

A veces ocurre por iniciativa propia, a veces porque nadie más asumió su parte. La prevención está en tener las responsabilidades claras desde el inicio. Si ya ocurrió, el equipo puede renegociar la distribución. Malentendidos por comunicación escrita. Un mensaje de texto no tiene tono de voz ni expresión facial. Frases que en persona serían neutras pueden leerse como reclamos. Acordar que las decisiones importantes se tomen en videollamada, no por chat, reduce este tipo de fricción.

Una medida preventiva que se puede aplicar en todos los escenarios es documentar los acuerdos. Un mensaje fijado en el chat grupal o un documento compartido con las responsabilidades y fechas ayuda cuando surgen desacuerdos.

Habilidades que se practican y que aplican en el trabajo

La colaboración a distancia durante la licenciatura entrena competencias que el mercado laboral valora. El Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial incluye la colaboración entre las capacidades humanas relevantes para el trabajo, junto con liderazgo, resiliencia y flexibilidad. El mismo informe estima que el 39 % de las competencias requeridas en los puestos de trabajo cambiarán para 2030, lo que refuerza la importancia de desarrollar habilidades adaptables.

Los esquemas remotos, híbridos y distribuidos están presentes en distintos sectores y han aumentado la necesidad de coordinarse mediante herramientas digitales. Las actividades colaborativas en la licenciatura pueden ayudar a practicar comunicación escrita, coordinación, negociación y responsabilidad compartida, competencias aplicables en distintos entornos laborales.

Elegir dónde estudiar también implica evaluar qué herramientas y dinámicas ofrece cada programa. Buscar una universidad en línea cuyo modelo educativo contemple actividades de trabajo en equipo permite empezar a desarrollar estas competencias desde la formación académica. Instituciones como Universidad Insurgentes ponen a disposición de sus estudiantes herramientas de videoconferencia, coedición y trabajo grupal a través de plataformas que facilitan la colaboración entre compañeros sin importar la ubicación.

La experiencia de coordinarse con un equipo que no comparte un aula física puede parecer un obstáculo al principio. En realidad, es una oportunidad para ejercitar lo que muchos entornos profesionales ya exigen: acordar objetivos, dividir tareas, cumplir plazos y resolver diferencias con las herramientas disponibles.