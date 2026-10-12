Donovan Carrillo conquista el Oro en el Tayside Trophy

Escocia.- Donovan Carrillo conquistó el fin de semana su primer título de la temporada en Escocia.

El patinador artístico sobre hielo mexicano se impuso en el Tayside Trophy con una puntuación de 234.62 unidades, que representan su mejor calificación en la campaña y en toda su carrera.

El olímpico en Milano-Cortina 2026 recibió una nota de 73.51 en su Programa Corto, en el que terminó en la segunda posición, y en su Rutina Libre mereció 161.12 unidades para subir así al podio de primer lugar.

En segundo lugar se ubicó el israelí Mark Gorodnitsky (217.46) y en tercero el suizo Ean Weiler (196.41). “Siempre es una gran experiencia en Dundee. Muy contento de cerrar esta competencia con un buen resultado”, posteó el patinador en sus redes sociales.

Este es el mejor resultado de Carrillo en 2026; su anterior actuación más destacada había sido el décimo lugar en la Kinoshita Group Cup celebrada en Japón, el mes pasado.

En los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina ocupó el casillero 22 y en el Mundial de la especialidad en Praga, acabó en el puesto 19. (AGENCIA REFORMA)