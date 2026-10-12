Condusef alerta por sobreendeudamiento de jóvenes y falta de ahorro para el retiro

Ciudad de México.- La tendencia de los jóvenes mexicanos a privilegiar el consumo inmediato, sin considerar sus necesidades financieras futuras, está favoreciendo el endeudamiento y dificultando la construcción de un patrimonio para el retiro, advirtió la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Durante la presentación de la Décima Novena edición de la Semana Nacional de Educación Financiera, Elizabeth Noriega, vicepresidenta de Asuntos Jurídicos de la Condusef, señaló que uno de los principales errores en el manejo del dinero es el llamado sesgo del presente, que lleva a las personas a priorizar las satisfacciones inmediatas por encima del ahorro y la inversión.

“Creo que estamos viviendo muy bien el hoy, vinculado con emociones, evidentemente, y esa parte nos está generando mayor endeudamiento en algunos casos y no administrar adecuadamente nuestros recursos, pocos o muchos”, afirmó.

La funcionaria explicó que esta conducta no necesariamente está relacionada con el nivel de ingresos, sino con la manera en que las personas distribuyen sus recursos y la poca atención que prestan a sus necesidades de largo plazo.

“Es un sesgo del presente, porque no estamos pensando en el futuro, no estamos pensando en las inversiones, en hacer que nuestro dinero crezca. No estamos considerando el interés compuesto y menos ahorrar de los 65 en adelante”, sostuvo.

Por su parte, Óscar Rosado Jiménez, presidente de la Condusef, advirtió sobre la necesidad de evitar que las nuevas generaciones normalicen vivir sobreendeudadas.

Explicó que, a diferencia de generaciones anteriores, en las que hablar de dinero era prácticamente un tema excluido de las conversaciones familiares, los jóvenes deben desarrollar una mayor conciencia sobre sus decisiones financieras y sus consecuencias.

Señaló que siete de cada 10 mexicanos presentan algún nivel de estrés financiero, situación que no necesariamente está vinculada con el nivel de estudios o de ingresos.

En tanto, Álvaro García Pimentel, representante de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), advirtió que los jóvenes enfrentarán el reto de financiar periodos de retiro cada vez más prolongados.

“A la juventud les tengo una buena y una mala: la buena es que van a vivir 100 años o más. La mala es que hay que mantenerse de los 65 a los 100; hay que juntar más dinero”, expresó.

Destacó que comprender el funcionamiento del interés compuesto y aprovechar las oportunidades de inversión puede marcar una diferencia importante en la acumulación de recursos a largo plazo.

“Si los chavos de hoy logramos que entiendan el interés compuesto, con que entiendan eso podemos cambiar el país, podemos cambiar el esquema de retiro de todos los mexicanos”, aseguró.

La Décima Novena edición de la Semana Nacional de Educación Financiera, que comenzará el próximo 15 de octubre, tendrá como temática el cine, bajo el lema “¿Qué película financiera te cuentas?”, con el objetivo de invitar a los asistentes a reflexionar sobre su relación con el dinero y los hábitos que pueden comprometer su estabilidad económica.

A través de esta iniciativa, la Condusef buscará acercar conocimientos sobre presupuesto, ahorro, inversión y manejo responsable del crédito, para que las personas identifiquen sus gastos, administren mejor sus ingresos y eviten que las decisiones de consumo presentes comprometan su futuro financiero. (AGENCIA REFORMA)