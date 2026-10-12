Continúa operativo contra ingesta de alcohol en la vía pública; 8 personas fueron detenidas este fin de semana

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó que 8 personas fueron detenidas durante este fin de semana, luego de ser sorprendidas ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública.

Dichas detenciones se realizaron como parte del operativo contra el consumo de bebidas embriagantes en la vía pública, el cual inició en agosto del presente año.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que, por instrucción del alcalde Javier Díaz González, este operativo se implementa de forma permanente.

“Estas acciones se realizan a solicitud de las mismas vecinas y vecinos, y buscan garantizar espacios más tranquilos y seguros para la comunidad”, dijo Garza Félix.

El comisionado señaló que las detenciones de este fin de semana se realizaron en la colonia Provivienda, Virreyes Residencial y la Zona Centro.

“Con los ocho detenidos de este fin de semana, ya suman un total de 325 detenciones desde el inicio del operativo; la multa es de 4 mil 600 pesos”, agregó.

El comisionado puso a disposición de la ciudadanía las líneas de atención para reportar a quienes consuman bebidas embriagantes en la vía pública: 414-11-14 de la Policía Municipal, el ChatBot de la Comisaría 844-893-09-09, así como los grupos de WhatsApp de Seguridad. (El Heraldo de Saltillo)