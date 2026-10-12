Todo un éxito la Compañía de Ópera de Saltillo en el Festival Cervantino

La Compañía compartió escenario con la Banda Sinfónica del Estado de Guanajuato en la Alhóndiga de Granaditas

La Compañía de Ópera de Saltillo se presentó con gran éxito este domingo 11 de octubre en la quincuagésima cuarta edición del Festival Internacional Cervantino, en la ciudad de Guanajuato, en un evento que se desarrolló en la Alhóndiga de Granaditas.

En su presentación, la Compañía compartió escenario con la Banda Sinfónica del Estado de Guanajuato, dirigida por el maestro Adalberto Tovar, con lo que se fortalecieron los vínculos culturales entre ambas entidades.

La directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, Mabel Garza Blackaller, destacó este importante logro y agradeció al alcalde Javier Díaz González por su apoyo al fortalecimiento de este proyecto.

Garza Blackaller apuntó que, con este tipo de presentaciones, la Compañía de Ópera de Saltillo se consolida cada vez más como uno de los principales referentes de la actividad operística en el norte del país, gracias a su compromiso con la formación, la difusión de la ópera y la creación de producciones de alta calidad.

“La presentación de la Compañía de Ópera de Saltillo en el Festival Internacional Cervantino refrenda el trabajo constante de sus integrantes y fortalece su proyección en uno de los escenarios culturales de mayor prestigio del país”, declaró la directora de Cultura en el municipio.

En abril de este mismo año, la producción de la ópera Fidelio, presentada en la Gran Sala del Teatro de la Ciudad de Monterrey, marcó el punto de encuentro entre el maestro Alejandro Reyes-Valdés, director artístico de la Compañía de Ópera de Saltillo, y el maestro Adalberto Tovar, director de la Banda Sinfónica del Estado de Guanajuato.

A partir de ese acercamiento surgió la invitación para que la agrupación saltillense formara parte de la programación del Festival Internacional Cervantino, consolidando una colaboración artística entre ambas entidades.

Por su parte, la Compañía de Ópera de Saltillo reconoció el respaldo del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, cuyo impulso a la actividad cultural ha contribuido a que proyectos nacidos en la ciudad sigan trascendiendo fronteras y representando a Saltillo y a Coahuila en escenarios nacionales.

La Compañía de Ópera de Saltillo, bajo la dirección artística de Alejandro Reyes-Valdés, reúne a cerca de cuarenta cantantes en formación permanente y mantiene una intensa actividad artística con conciertos, galas y producciones operísticas. (El Heraldo de Saltillo)