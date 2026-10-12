Gobierno Municipal de Saltillo y DiDi apoyarán traslados de beneficiarios del DIF

La colaboración busca que la movilidad no sea una barrera para acceder a los programas y servicios del DIF Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo y DiDi anunciaron una colaboración para facilitar los traslados de personas beneficiarias del DIF Saltillo, con el objetivo de apoyar a quienes enfrentan dificultades para acudir a la institución y recibir atención.

Como parte de esta iniciativa, DiDi donará 500 viajes gratuitos para personas beneficiarias del DIF Saltillo, destinados a facilitar su acceso a los programas y servicios, lo que permitirá que cuenten con una opción de traslado sin costo para recibir atención.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, mencionó que es de suma importancia que las familias de Saltillo que más lo requieren sepan que contarán con este apoyo cuando lo necesiten.

“Con esta colaboración, se busca reducir las barreras de movilidad y acercar los servicios del DIF a quienes más los necesitan, favoreciendo que puedan recibir atención médica, psicológica, social y otros apoyos, además de que los viajes gratuitos faciliten su llegada a nuestros servicios y representen un gasto menos para sus hogares”, señaló.

Vicente Roquení López, director senior de Relaciones con Gobierno para DiDi Latinoamérica, mencionó que con esta colaboración se incorpora el transporte como un apoyo complementario a la atención del DIF Saltillo.

Para quienes necesitan acudir acompañados, se facilitarán estos desplazamientos también a sus familiares o personas cuidadoras, que organizan tiempo y recursos para estar presentes.

“Después de más de siete años en Coahuila, en DiDi queremos seguir participando en proyectos que respondan a las necesidades de la comunidad. En esta colaboración con el Gobierno Municipal y el DIF Saltillo, ponemos nuestra plataforma al servicio de un propósito compartido: que las personas puedan trasladarse para recibir los apoyos que necesitan. Con estos viajes gratuitos, buscamos facilitar su vida diaria y acompañar a las familias de Saltillo”, comentó. (El Heraldo de Saltillo)