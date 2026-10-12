Inician montaje de la exposición “El silencio de los perdidos”, exposición de Alejandro Santiago en el Museo del Palacio

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, se prepara para inaugurar la exposición “El silencio de los perdidos”, una selección de obras del artista mexicano Alejandro Santiago que ya inició su montaje en la Galería del Museo del Palacio de Saltillo y que abrirá sus puertas al público este jueves 15 de octubre a las 12:00 horas.

La muestra reúne una selección de 61 obras proveniente de Skot Foreman Fine Art, una de las galerías de mayor prestigio en San Miguel de Allende, Guanajuato y en todo el país, que representa una oportunidad para que el público coahuilense se acerque a la propuesta de uno de los creadores que exploró, a través del color, las formas y la expresión simbólica, distintas dimensiones de la experiencia humana.

Las obras que se podrán admirar en esta exposición comprenden pinturas al óleo, acuarelas, esculturas en diversos materiales como bronce, cerámica y arcilla, creadas por las expertas manos, legado del creador oaxaqueño.

Alejandro Santiago fue un destacado artista plástico mexicano, originario de Oaxaca y formado en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, además de ser reconocido por su obra escultórica y pictórica, caracterizada por el uso del color y la exploración de la identidad, la espiritualidad y la migración. Entre sus proyectos más emblemáticos destaca 2501 Migrantes, así como exposiciones en México y Francia. Falleció en Oaxaca el 22 de julio de 2013, dejando un importante legado en el arte contemporáneo mexicano. Su obra se caracteriza por la riqueza cromática, su interés por la experimentación y su capacidad para establecer un diálogo con el espectador. En ella convergen figuras expresivas, miradas penetrantes y referencias a la espiritualidad, la maternidad, la danza y la fertilidad, así como elementos vinculados con la tradición mexicana y su particular manera de comprender la muerte y la eternidad. (El Heraldo de Saltillo)