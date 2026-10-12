Anuncia Javier Díaz transporte gratuito para asistentes al Rodeo Saltillo

Con el objetivo de facilitar a las y los saltillenses el traslado a la sede del festival Rodeo Saltillo, el alcalde Javier Díaz González dijo este lunes que se pondrán a disposición de estos ciudadanos unidades rotuladas con la leyenda “Aquí Vamos Pa’l Rodeo Saltillo”, mismas que apoyarán con la movilización de personas desde los terrenos que se habilitarán como estacionamientos públicos en áreas cercanas a la sede de este evento, como es el caso del que se ubicará frente a la Ciudad Judicial.

“Tenemos preparada una muy buena cantidad de estacionamientos alrededor del recinto, y nosotros vamos a poner transporte de la gente que se tenga que estacionar en los diferentes lugares tenga la posibilidad a través de este transporte gratuito, van a ser unos camiones rotulados con al imagen del Rodeo Saltillo, se va a llamar Aquí Vamos Pa’l Rodeo Saltillo”, expuso el alcalde.

“Éstos camiones van a dar la posibilidad a toda la gente de que vaya a estacionarse en algún predio cercano al rodeo, de poder transitar y tener la movilidad hacia la parte de la entrada al recinto, de lo que es la Expo Coahuila y eso nos va a ayudar mucho a descongestionar en diferentes sectores y en diferentes zonas”, agregó.

De igual manera, dijo que se incrementarán las frecuencias de la Ruta Poniente Oriente del sistema Aquí Vamos Gratis, además de contemplarse también la ampliación del servicio de esta ruta hasta las 11:30 o 12:00 de la medianoche, según manifestó.

Además, Javier Díaz destacó que Saltillo se sigue consolidando para albergar próximamente más eventos importantes y que en ese sentido, el recinto de Expo Coahuila contribuirá en mucho a la realización de estas actividades.

“La semana pasada recibí a personalidades de la Ciudad de México que traen el premio Lidera, que es un tema académico de los colegios Cumbres a nivel nacional que trae a más de cinco mil personas, entonces la Expo Coahuila es una opción importante donde se va a poder desarrollar ese evento que será a finales de abril del año que entra”, puntualizó Javier Díaz. (ÁNGEL AGUILAR)