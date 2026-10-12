Emite Protección Civil recomendaciones ante el ingreso del frente frío número 2 a Coahuila

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado mantiene bajo vigilancia el ingreso del frente frío número 2, que durante los próximos días favorecerá lluvias fuertes a intensas, tormentas eléctricas, rachas de viento y un descenso gradual de las temperaturas en distintas regiones de Coahuila.

Para el miércoles 14 de octubre se esperan lluvias de entre 50 y 75 milímetros, principalmente en el noroeste del estado. Para el jueves 15 y viernes 16, las precipitaciones podrían intensificarse, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros en distintos sectores de la entidad.

Asimismo, durante este periodo se prevén rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora. Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de generar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas susceptibles.

Conforme avance el sistema, también se espera un descenso gradual de las temperaturas, principalmente en las regiones Norte y Noreste. Durante la madrugada del sábado 17 de octubre podrían registrarse temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados centígrados en zonas serranas.

Ante estas condiciones, el Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Protección Civil, mantiene coordinación con las unidades municipales de Protección Civil y con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de fortalecer las acciones preventivas, dar seguimiento a la evolución del fenómeno meteorológico y atender oportunamente cualquier situación de riesgo.

La Subsecretaría de Protección Civil exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar ríos, arroyos o corrientes de agua, no resguardarse bajo árboles durante las tormentas eléctricas y asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Asimismo, se recomienda conducir con precaución ante la presencia de lluvia, pavimento mojado y reducción de la visibilidad, así como mantenerse atento a los avisos emitidos por las autoridades estatales y municipales.

El Gobierno del Estado reitera el llamado a la prevención y a la colaboración ciudadana para reducir riesgos y salvaguardar la integridad de las familias coahuilenses. En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911. (El Heraldo de Saltillo)