Club Rotario dona libros para fortalecer el fomento a la lectura en Ramos Arizpe

La Coordinación de Bibliotecas de Ramos Arizpe recibió un donativo de tres cajas de libros por parte del Club Rotario de Ramos Arizpe, como parte de las acciones de colaboración entre instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Lo anterior, con la finalidad de enriquecer el acervo bibliográfico y promover el hábito de la lectura entre la población

Hayde Aguirre Gutiérrez, responsable de la Coordinación de Bibliotecas en el municipio, agradeció la aportación realizada por la agrupación altruista, al destacar que este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer los espacios dedicados a la educación, la cultura y el aprendizaje de niñas, niños, jóvenes y adultos.

“Estamos muy agradecidos con el Club Rotario por esta donación de tres cajas de libros. Para nosotros es muy importante contar con el respaldo de organizaciones que comparten el interés de fomentar la lectura y acercar los libros a nuestra comunidad”, expresó.

La funcionaria señaló que la participación de asociaciones civiles representa una oportunidad para continuar impulsando actividades que despierten el interés de la ciudadanía por la literatura, además de fortalecer el papel de las bibliotecas como espacios de consulta, convivencia y desarrollo cultural.

“Más allá de los libros que recibimos, que en su mayoría son tanto de consulta como novelas y cuentos, valoramos mucho la disposición de seguir trabajando de manera conjunta con instituciones comprometidas con Ramos Arizpe. Estas aportaciones nos motivan a continuar promoviendo la lectura y a buscar que cada vez más personas se acerquen a nuestras bibliotecas”, manifestó Aguirre Gutiérrez.

Asimismo, destacó la importancia de mantener una relación cercana con organismos y agrupaciones civiles que puedan contribuir al fortalecimiento de los servicios bibliotecarios, considerando que el acceso a los materiales de lectura constituye una herramienta fundamental para complementar la formación académica y estimular el aprendizaje. (EDUARDO SERNA)