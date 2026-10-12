Contará Angélica Rivera su vida en una serie de Netflix

Ciudad de México.- Angélica Rivera llevará su historia a la pantalla con una serie autobiográfica que llegará a Netflix en 2027, protagonizada por su hija, Sofía Castro, y producida por el equipo detrás de Luis Miguel, La Serie.

La plataforma confirmó el inicio de la producción a través de sus redes sociales, donde compartió una fotografía de ambas actrices para anunciar el proyecto, que abordará la vida de “La Gaviota” y las distintas etapas de su trayectoria personal y profesional.

“¡Arranca la producción de la serie autobiográfica de Angélica Rivera! De los mismos productores de Luis Miguel, La Serie y protagonizada por Sofía Castro, llegará a Netflix en 2027”, informó la compañía.

La producción despierta interés por la carrera de Rivera en las telenovelas, así como por su etapa como primera dama de México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, entre 2012 y 2018, cuando su vida personal estuvo bajo constante atención mediática.

La actriz se casó con el ex presidente en 2010, después de su divorcio del productor José Alberto Castro, con quien tuvo tres hijas: Sofía, Fernanda y Regina.

Durante el sexenio de Peña Nieto, Rivera participó en actividades del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y en iniciativas sociales, mientras su matrimonio estuvo rodeado de especulaciones sobre su influencia en la imagen pública del entonces mandatario.

Uno de los puntos que podría generar mayor expectativa será la manera en que la serie retrate esa etapa, que marcó la vida pública de “La Gaviota” y que hasta ahora se ha mantenido al margen de sus apariciones y entrevistas recientes.

Antes del anuncio oficial, trascendió que la producción podría titularse Tulipán y que la actriz habría considerado escribir un libro autobiográfico antes de optar por una serie autorizada por ella; sin embargo, Netflix todavía no ha confirmado el título definitivo ni ha revelado detalles sobre la trama. (AGENCIA REFORMA)