¿Y Salud cuándo?’, reclaman trabajadores del IMSS

Ciudad de México.- Mientras otros gremios del sector público, como el magisterio, han recibido incrementos salariales en los últimos años, el personal de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) labora bajo un esquema de precarización que los sitúa por debajo del salario mínimo y pagan sus materiales de trabajo debido al desabasto, además del rezago de medicamentos.

«El personal de enfermería ha comprado jeringas, ellos llegan y es muy vaciado porque llegan con una maletita y la abren y ahí traen todo lo que ocupan, porque ellos lo compran, entonces, ¿aparte de que me das un aumento de risa yo tengo que comprar mi material?», criticó Zuiry Hernández, asistente médico e integrante de la Sección 34 Sur del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) en la Ciudad de México.

Hernández acusó que a las autoridades federales les ha faltado voluntad para atender al gremio mientras priorizan a otros sindicatos.

«Es injusto que a otros sectores les han dado aumentos significativos y que nosotros hayamos aguantado, esperando, porque es lo que esperábamos, que nuestro Sindicato peleara por nosotros», reprochó en entrevista.

«¿A quiénes sí les dieron?», se le preguntó.

«Pues está el Sindicato, por ejemplo, de Trabajadores de la Educación (SNTE). ¿Cuántas veces les han dado un aumento? Porque no ha sido una sola vez. Entró la Administración de López Obrador y ya de ahí ha tenido otros aumentos salariales ¿y a Salud cuándo?», respondió.

En la víspera de la próxima consulta para fijar el aumento salarial en 2.9 por ciento, 7.1 por ciento menos de lo que los sindicalistas demandan, cuya organización corre a cargo del líder, Rafael Olivos, la empleada sacó cuentas y explicó que un enfermero especialista en terapia intensiva gana apenas 280 pesos diarios, y categorías más bajas perciben 2 mil 600 quincenales.

«Hoy gana más el cajero del Oxxo y sin aguantar tanto acoso, sin tener la responsabilidad tan grande del contacto de primera línea con la ciudadanía. La inflación ya no nos permite ser sustentables. Como cabezas de familia nos hemos visto en la necesidad de tener dos o tres trabajos», afirmó.

Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum ha negado el desabasto en hospitales del País, Hernández asegura que en la práctica no se ven las cifras que presentan en conferencia.

«¿Dónde está? A nosotros no nos llega. La gente se enoja, llega a las unidades y les dices: no hay para surtirte tu receta y con quienes se enojan es con nosotros. Las cifras son totalmente simuladas porque la atención en los hospitales es muy deficiente: dan de alta hoy a un paciente para decir que curaron a 20 mil en el día y ese paciente regresa peor en dos días. Ya lo ves y dices: ‘¿otra vez, señor?'», aseguró.

La asistente médica informó que este movimiento en el sindicato nació en diciembre de 2024, y agrupa a trabajadores de todos los estados, de distintos puestos, inconformes con la gestión de Olivos, en búsqueda de mejoras en el contrato colectivo y una jubilación digna.

«Este tema lo venimos trabajando desde que decidimos pelear por un régimen de jubilaciones y pensiones para las nuevas generaciones, en diciembre de 2024, cuando una compañera en Torreón le hizo la petición por escrito a la presidenta, le contestó Gobernación y le dice que al ser un tema de índole colectivo tendría que tener el apoyo de la base trabajadora», agregó. (AGENCIA REFORMA)