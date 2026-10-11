Ramos Arizpe no baja la guardia en seguridad

Con rondines permanentes, proximidad social y coordinación entre corporaciones, el municipio fortalece la prevención del delito y participa en el Operativo Espejo de Prevención y Blindaje entre Coahuila y Nuevo León

Con operativos permanentes, patrullajes preventivos, vigilancia estratégica y acciones de proximidad social, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, no baja la guardia en seguridad y mantiene una estrategia enfocada en prevenir el delito, preservar el orden y fortalecer la tranquilidad de las familias.

Estas acciones se desarrollan en coordinación con las políticas de seguridad impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, bajo un esquema de colaboración entre los tres órdenes de gobierno, que contempla presencia policial en colonias, sectores comerciales, zonas industriales, comunidades rurales, carreteras y accesos al municipio.

Como parte de este trabajo, el Gobierno de Ramos Arizpe participó en el Operativo Espejo de Prevención y Blindaje, desarrollado conjuntamente por los gobiernos de Coahuila y Nuevo León, con el propósito de reforzar la vigilancia y los patrullajes coordinados en carreteras, caminos, brechas, comunidades y zonas limítrofes entre ambas entidades.

En este despliegue participan corporaciones de seguridad de ambos estados, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y las Fiscalías, mediante acciones orientadas a prevenir actividades delictivas y fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la seguridad requiere atención permanente, coordinación institucional y cercanía con la ciudadanía, por lo que en Ramos Arizpe se mantienen rondines preventivos, vigilancia y presencia policial en distintos sectores del municipio.

Asimismo, señaló que la estrategia municipal se encuentra alineada con las acciones que impulsa el gobernador Manolo Jiménez Salinas para mantener el blindaje de Coahuila y fortalecer la colaboración con las entidades vecinas.

El gobernador ha señalado que estos operativos conjuntos tienen como objetivo cerrar espacios a la delincuencia, reforzar la vigilancia en los límites estatales y mantener a Coahuila en condiciones de seguridad, orden y paz.

En Ramos Arizpe, este trabajo se complementa con acciones de proximidad social, recorridos de vigilancia en colonias y comunidades, así como la coordinación permanente con las corporaciones estatales y federales para atender situaciones que pudieran representar un riesgo para la población.

La seguridad no se limita a los operativos especiales, sino que forma parte de una labor diaria de prevención, vigilancia y atención ciudadana, con presencia policial tanto en la zona urbana como en el área rural. (El Heraldo de Saltillo)