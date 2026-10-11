Cuidar a las mascotas también es cuidar a las familias: DIF Ramos Arizpe

Con 83 servicios gratuitos en su más reciente jornada, fortalece la prevención y el bienestar animal

Bajo la visión de que el bienestar animal también forma parte de la salud y la calidad de vida de las familias, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través del DIF Municipal, continúa fortaleciendo las acciones gratuitas de atención veterinaria y prevención de enfermedades.

En su más reciente jornada de bienestar animal se realizaron 83 servicios, entre ellos 31 cirugías de esterilización, 34 aplicaciones de vacunas y 18 desparasitaciones, como parte de una estrategia permanente que busca proteger a perros y gatos, prevenir su abandono y fomentar una cultura de responsabilidad entre sus propietarios.

La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, destacó que estas acciones responden a una visión de gobierno sensible, que reconoce la importancia de los animales de compañía dentro de los hogares y la necesidad de garantizarles mejores condiciones de vida.

“Una mascota no es solamente un animal que tenemos en casa, es parte de nuestra familia, nos acompaña y depende de nosotros para estar bien. Por eso queremos que ninguna familia deje de cuidar a su perro o gato por cuestiones económicas. Cada esterilización, cada vacuna y cada atención que brindamos representa una oportunidad para prevenir el sufrimiento animal y construir una comunidad más consciente, solidaria y responsable”, expresó.

Escalante Contreras señaló que, con el respaldo del alcalde Tomás Gutiérrez Merino y mediante la coordinación con las autoridades estatales de salud, se ha dado continuidad a estas jornadas, acercando servicios veterinarios gratuitos a las familias de Ramos Arizpe.

La estrategia contempla tres acciones fundamentales: la esterilización, que contribuye a prevenir la reproducción no controlada y reducir el riesgo de abandono; la vacunación, que protege contra enfermedades prevenibles; y la desparasitación, que favorece la salud de los animales y disminuye riesgos sanitarios en su entorno.

El DIF Ramos Arizpe continuará promoviendo estas acciones preventivas e informará oportunamente sobre las próximas jornadas, con el propósito de que más familias tengan acceso a servicios gratuitos y se sumen a una cultura de respeto, protección y bienestar animal. (El Heraldo de Saltillo)