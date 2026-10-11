Habilitan refugios temporales ante huracán Simon

Ciudad de México.- Autoridades de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit habilitaron refugios temporales y realizaron evacuaciones preventivas ante los efectos del huracán «Simon» en las costas del Pacífico, donde se desplegaron 22 mil 589 elementos de los tres órdenes de Gobierno.

De acuerdo con un comunicado conjunto del Gobierno federal, hasta este domingo permanecían resguardadas 514 personas en refugios temporales de Jalisco, Colima y Nayarit, mientras que en Michoacán se mantienen habilitados 39 espacios para atender a la población que lo requiera.

En Jalisco operan 54 refugios, donde ya están 256 personas de un total de 321 evacuadas.

En Colima, seis espacios dan atención a 143 personas, mientras que en Nayarit hay 115 personas en albergues habilitados en municipios prioritarios.

Además, en Jalisco fueron evacuadas 80 personas de la comunidad de Yelapa mediante el ferry «Islas Marías 1».

Las autoridades mantienen recorridos en zonas de riesgo, playas y áreas costeras, donde se reporta un incremento del oleaje y erosión. También realizan labores de vigilancia en ríos, arroyos y presas, así como inspecciones en la infraestructura eléctrica y carretera.

El despliegue para atender posibles emergencias incluye mil 470 vehículos, 323 equipos de maquinaria pesada y 18 aeronaves.

La Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional mantienen activos los planes de auxilio a la población, mientras que autoridades federales, estatales y municipales coordinan las acciones desde puestos de comando instalados en Puerto Vallarta y Cihuatlán, Jalisco, y Manzanillo, Colima.

Como parte de las medidas preventivas, se suspendieron actividades no esenciales en 24 municipios de las cuatro entidades. También se supervisaron los refugios para verificar sus condiciones de operación y disponibilidad de servicios básicos.

En el sector salud, el IMSS suspendió la consulta externa en las Unidades de Medicina Familiar 170 y 179 de Jalisco, aunque mantiene la atención de urgencias y los servicios médicos.

Las autoridades exhortaron a la población de las zonas de riesgo a seguir las recomendaciones de Protección Civil y mantenerse atenta a la información oficial. (AGENCIA REFORMA)