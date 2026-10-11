TAMBIÉN LA VIDA NECESITA MANTENIMIENTO

Hay una palabra muy simple: mantenimiento que encierra una gran carga de cualidades y beneficios, tanto para las personas como para las cosas materiales. Desafortunadamente, la mayoría de las personas las ignoramos, cuando puede sernos muy útil y evitar malestares en la vida diaria. Olvidamos que es de vital importancia conservar las cosas y también cuidar a las personas tanto en lo físico como en la salud y en lo espiritual.

La utilización de la palabra mantener equivale a conservar o reparar; dependiendo en el contexto donde se emplee, puede referirse a objetos o a seres humanos. Por ejemplo, en algunos casos hace referencia a conservar, sostener o cuidar algo. Mantenida es algo que se conserva estable. Mantenido también puede referirse a una persona que recibe sustento de otra.

Existen varios tipos de mantenimiento, pero en esta ocasión me referiré a los siguientes: al mantenimiento correctivo, que se realiza cuando algo falla o se detiene y es necesario repararlo o simplemente cambiar lo que se dañó. El mantenimiento preventivo, que es revisar periódicamente las cosas para evitar futuros daños. Mantenimiento proactivo, que sirve para corregir de raíz problemas recurrentes. El Mantenimiento autónomo, que consiste en realizar tareas básicas de limpieza y ajustes necesarios. Mantenimiento de emergencia, cuando algo se detiene de manera repentina a causa de una falla peligrosa que pone en riesgo la seguridad.

Usted puede aplicar estos tipos de mantenimiento en cualquier actividad que realice y, sobre todo, a nivel personal. Es recomendable ponerlos en práctica en todos los aspectos de la vida. En cualquier sentido que lo utilicemos, el mantenimiento es la clave para evitar fallas; obviamente, garantiza nuestra seguridad y prolonga la vida útil de todo lo que nos rodea, desde los objetos materiales hasta, con mayor impacto, en la salud física y mental.

Evita deterioros y gastos innecesarios porque, si ponemos en acción el mantenimiento, ahorramos dinero y desgaste. También reduce considerablemente los riesgos de accidentes, porque fomenta la seguridad. Gozamos así de una gran ventaja: que todo funcione de manera óptima. Piense un momento en usted, en cuidar su salud mediante revisiones médicas preventivas, tener vacaciones para tener descanso y bienestar emocional. También nosotros necesitamos mantenimiento.

En el hogar, por ejemplo, se recomienda revisar periódicamente las instalaciones de las tuberías de gas y electricidad; la pintura, la impermeabilización y plomería. Dar servicio a los aparatos eléctricos, mantenerlos desconectados, revisar los cables son acciones que sirven para prolongar la vida útil, evitar peligros y disminuir gastos innecesarios. Finalmente mantener la limpieza y el orden en todos los objetos. Estas sugerencias se pueden aplicar a todos los bienes materiales que poseamos. Para conservar una buena salud, es necesario darle a nuestro cuerpo el mantenimiento esencial, con una alimentación equilibrada, actividad física, descanso, dormir bien, cuidar la higiene personal, asumir hábitos sanos. Además, deberemos hacer obligatorias las revisiones preventivas que incluyan análisis generales y consultas médicas.

El mantenimiento espiritual hace referencia a una conexión profunda de las personas con algo más grande, puede ser el universo, la naturaleza o nuestro propio ser, sin depender de una religión. Es simplemente cuidar y fomentar la paz interior, encontrarle sentido a la vida, poseer valores éticos, priorizar la paz mental, la empatía y sobre todo el bienestar emocional a pesar de cualquier evento inesperado que se presente. Imagine, qué mundo tendríamos si todos nos preocupáramos por realizar puntualmente, en todos los sentidos de nuestro hacer cotidiano, el mantenimiento: en nuestra persona, en nuestros hogares, en los servicios que utilizamos y hasta en la política. Espero que esté de acuerdo conmigo que todo necesita mantenimiento, así que hagámoslo.